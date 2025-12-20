Emlakta rayiç artışına sınırlama getirildi

Vergiye yönelik düzenle­meleri içeren "Vergi Ka­nunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname­lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayım­landı. Buna göre emlak vergileri önümüzdeki sene bu yılın vergi­lerinin iki katını aşamayacak. Ka­rayolları Trafik Kanunu'nda ya­pılan değişikliğe göre de noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el araç­ların) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak. Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, as­gari ücretin 9 katına çıkarılacak.

Yüzde 5'i gider olarak indirilebilecek

Konutlar hariç olmak üzere ki­raya verilen mal ve haklar dolayı­sıyla yapılan ve bunlara sarf olu­nan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gay­rimenkulün iktisap yılından iti­baren 5 yıl süreyle iktisap bedeli­nin yüzde 5'i gider olarak indiri­lebilecek.

Geçici vergi mükellefiye­ti bulunan mükelleflerin ka­zançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dö­nemlerle tespit edilebilecek. Böylece dördüncü geçici vergi dönemi sisteme dahil edilerek bu dönem faaliyet sonuçlarını içeren geçici vergi beyanna­mesi alınması sağlana­cak. Kanunla, Emlak Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Buna göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve ara­zi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Bina ve arazi ver­gi değerlerinin hesaplamasında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare bi­rim değerleri esas alınacak. Esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yı­lına ilişkin uygulanan asgari öl­çüde arsa ve arazi metrekare bi­rim değerlerinin 2 kat fazlası­nı geçemeyecek. Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında, bi­na ve arazi vergi­si matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, aynı hüküm üzerinden hesapla­nacak.

Kira istisnası 47 bin TL oldu

Konutlarda kira istis­nası 2025 yılı için 47 bin lira olarak uygula­nacak. İstisna, 2024 yılı için 33 bin liray­dı. Konutunu kiraya verip istisnasından yararlanmak için; ti­cari, zirai veya faali­yetin olmaması, bazı gelirlerin toplamının 2024'te 870 bin lirayı, 2025'te 1 milyon 200 bin lirayı aşmaması ve beyanname­nin süresinde verilmiş olması şartı bu­lunuyor. Bu arada faiz gider indirimi ko­nutlarda kaldırıldı, iş yerleri ile sınırlandı.

Araç alım satımında harç dönemi başlıyor

Tapuda yapılan işlemden sonra em­lak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiği­nin veya beyan edilen devir ve ik­tisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilme­si halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak. No­terde yapılan sıfır araçların ilk tes­cili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Tescil edilmiş araç­ların ikinci el motorlu kara taşıtı ti­careti yetki belgesi bulunanlara ya­pılan satış ve devirlerinde bu harç alınmayacak. Yeni uygulama kap­samında harç tutarı, aracın noterde belirtilen satış bedeli üzerinden he­saplanacak. Örneğin, satış bedeli 1 milyon lira olan bir araç için ödene­cek harç 2 bin lira olacak. Harç he­saplaması, satış bedelinin binde 2’si esas alınarak yapılacak.

Rafineri izin belgesi 7.5 milyon TL

Harç bedeli, kıymetli maden rafine­rileri kuruluş izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli maden rafine­rileri faaliyet izin belgeleri her yıl için 7 milyon 500 bin lira, kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluş­ları faaliyet izin belgeleri her yıl için 5 milyon lira olacak. Hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsat harç­ları da düzenlendi. Buna göre, her yıl için alınacak harç bedeli, hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 2 milyon lira, sadece tarifesiz seferler­le yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruh­satlarda 1 milyon 500 bin lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak hava yolu işlet­melerine verilen ruhsatlarda 1 mil­yon lira, hava taksi işletmesi ruhsat harcında 500 bin lira uygulanacak.

Kuyumcular için yetki belgesi 30 bin TL

Her yıl için kuyum ticare­tiyle iştigal edilebilme­si için kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebil­mesi için işletme adına dü­zenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler da­hil işletme ve sözleşmeli iş­letmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, nü­fusu 30 bini geçmeyen ilçe­ler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.