Emlakta rayiç artışına sınırlama getirildi
Emlak rayiç değerlerinin artışını iki kat ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek.
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre emlak vergileri önümüzdeki sene bu yılın vergilerinin iki katını aşamayacak. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre de noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak. Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.
Yüzde 5'i gider olarak indirilebilecek
Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i gider olarak indirilebilecek.
Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Böylece dördüncü geçici vergi dönemi sisteme dahil edilerek bu dönem faaliyet sonuçlarını içeren geçici vergi beyannamesi alınması sağlanacak. Kanunla, Emlak Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Buna göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Bina ve arazi vergi değerlerinin hesaplamasında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak. Esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında, bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, aynı hüküm üzerinden hesaplanacak.
Kira istisnası 47 bin TL oldu
Konutlarda kira istisnası 2025 yılı için 47 bin lira olarak uygulanacak. İstisna, 2024 yılı için 33 bin liraydı. Konutunu kiraya verip istisnasından yararlanmak için; ticari, zirai veya faaliyetin olmaması, bazı gelirlerin toplamının 2024'te 870 bin lirayı, 2025'te 1 milyon 200 bin lirayı aşmaması ve beyannamenin süresinde verilmiş olması şartı bulunuyor. Bu arada faiz gider indirimi konutlarda kaldırıldı, iş yerleri ile sınırlandı.
Araç alım satımında harç dönemi başlıyor
Tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç alınmayacak. Yeni uygulama kapsamında harç tutarı, aracın noterde belirtilen satış bedeli üzerinden hesaplanacak. Örneğin, satış bedeli 1 milyon lira olan bir araç için ödenecek harç 2 bin lira olacak. Harç hesaplaması, satış bedelinin binde 2’si esas alınarak yapılacak.
Rafineri izin belgesi 7.5 milyon TL
Harç bedeli, kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri her yıl için 7 milyon 500 bin lira, kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşları faaliyet izin belgeleri her yıl için 5 milyon lira olacak. Hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsat harçları da düzenlendi. Buna göre, her yıl için alınacak harç bedeli, hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 2 milyon lira, sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 1 milyon 500 bin lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 1 milyon lira, hava taksi işletmesi ruhsat harcında 500 bin lira uygulanacak.
Kuyumcular için yetki belgesi 30 bin TL
Her yıl için kuyum ticaretiyle iştigal edilebilmesi için kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.