‘En değerli 500 banka’ listesinde 7 Türk bankası

Emre ERGÜL

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını sıraladığı “Banking 500” çalışmasını açıkladı. Buna göre, dünyanın en değerli 500 markanın toplam değeri 1.44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Listenin ilk 4’ünde Çinli bankaları yer aldı.

Geçen yılın lideri Çinli ICBC bu yıl da zirvedeki yerini korudu. ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izledi.

Bank of America, marka değerinde yüzde 4'lük hafif bir düşüşle 37.3 milyar dolara gerilemesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli, dünyanın ise en değerli 5'inci bankacılık markası oldu. ABD bankası Wells Fargo 35.8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci marka değeri yüzde 14 artışla 35.8 milyar dolara çıkan Chase, 8’inci marka değeri yüzde 3 artışla 31.4 milyar dolar olan Citi, 9’uncu marka değeri yüzde 3 artışla 35.8 milyar doları bulan J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

İlk 10'da en hızlı büyüyen marka olan Chase'in gelirlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Bu büyüme büyük ölçüde Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) şahin para politikası duruşunun olumlu etkilerine bağlanıyor. Bunun sonucunda banka rekor rakamlara ulaştı. Listeye en çok bankacılık markası sokan ülke 72 banka ile ABD oldu. ABD bankalarının toplam değeri 332.2 milyar dolar. Toplam marka değerinde lider ülke ise Çin… 52 Çinli markanın toplam değeri 430.6 milyar dolar…

Bu yıl en hızlı büyüyen Amerikan bankası Charles Schwab'ın marka değerinde yüzde 136'lık dikkate değer bir artışla 12.1 milyar ABD dolarına ulaşıldı. Türkiye İş Bankası ise geçen yıla göre yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223’üncü sırada konumlandı. Türkiye’den ilk 500 marka arasında 7 banka bulunuyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: "İlk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum"

“100'üncü yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi."

Brand Finance CEO’su David Haigh: "2024 verilerimizden elde edilen içgörü, yerel bankaların marka gücü açısından büyük rakiplerini giderek daha fazla gölgede bıraktığıdır."

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: “Türkiye'nin en değerli banka markası İş Bankası. En güçlü banka markası ise Ziraat Bankası. Garanti BBVA sürdürülebilirlik skoru en yüksek banka. Türkiye toplam banka marka değerleri dikkate alınarak ülkeler sıralamasında 36’ncı."