En Etkileyici SME'ler Arasında Türk Bir Aile İşletmesi

17 Ekim 2018

24 Ekim'de Avusturya, Viyana'da gerçekleştirilecek olan Avrupa İşletmeler Ağı Ödül töreninde, hem yerel toplulukların hem de başkalarının yararlanacağı çığır açan fikirler ödüllendirilecek. Merkezi İzmir'de yer alan bir Türk şirketi olan Gökmen Makina, çeşitli endüstriler için makina ve otomotiv parçaları üretimi yapan, son beşe kalan finalistlerden biri.

Gittikçe güçlenme

1994 yılında kurulan ve bir aile şirketi olan Gökmen Makina, çalışma hayatına iki çalışanla başladı; daha sonra gelişerek mevcut çalışan sayısını 40'a çıkardı. Şirket; gıda endüstrisi makineleri ve diğer endüstriler için otomotiv fren parçaları, elektrikli motor milleri, yedek parçalar üretiyor. Faaliyetine bölgedeki müşterilere hizmet sunan yerel bir şirket olarak başlayan bu işletme, artık yılda 2 milyon Euro ciroya sahip uluslararası bir işletmeye dönüştü.

Yaklaşımda değişim

2011 yılında şirket, daha fazla deneyim kazanmak, pazarlama becerilerini geliştirmek, uluslararası boyutta genişlemek ve nihai olarak işletme çapında büyümek amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı ile ilgilenmeye başladı. İşletmenin uluslararası potansiyelini gören Ağ danışmanları, çalışanları yerel bir üniversitede verilen eğitim yoluyla üretim becerilerini geliştirmeye teşvik etti. Faaliyetlerini ve ihraç edilen ürünlerini geliştirme konusunda da pratik öneriler sundular. Bu destek sayesinde Gökmen Makina, şirket modelinde dönüşüm sağladı. Günümüzde hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahip olan bu işletme, ürünlerinin %55'ini ihraç ediyor ve daha teknolojik üretim yöntemlerine yöneliyor.

Uluslararası iş birliği

Bu muhteşem serüven ile birlikte, Avrupa İşletmeler Ağı danışmanları işbirliği içinde çalışarak Gökmen Makina'nın bir Danimarka şirketi ile başarılı bir iş ortaklığına imza atmasına yardımcı oldu. Danimarka şirketi, bu ortaklıktan sonra İzmir'de kendi fabrikasını açtı ve iş ortaklığını daha da sağlamlaştırarak yerel düzeyde çok sayıda iş imkanı sağladı. Gökmen Makina, gelecekte daha da büyümeyi hedefliyor.

SME'lerin yenilik yapmasına ve başarmasına yardımcı olma

Bu yıl, Avrupa işletmelerinin yenilikler yaparak uluslararası düzeyde büyümesine yardımcı olmak amacıyla 60'dan fazla ülkeden yaklaşık 600 işletme destek kuruşunu bir araya getiren Avrupa İşletmeler Ağı'nın 10'uncu yıl dönümü. Ağ; uluslararası hedeflerini büyütmek, iş ortakları bulmak, fon ve finansman elde etmek için ihtiyaç duydukları yerel destek ve önerileri sağlıyor. Ağ, Avrupa Birliği'nin büyümeyi ve iş imkanlarını arttırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Bu kilometre taşının anısına Ağ, hizmetlerinden en çok yararlanan ve en fazla etkiyi yaratan SME'ye özel bir ödül sunacak.

Ödül töreni, 24 Ekim 2018 tarihinde Avusturya, Viyana'da, Ağ'ın Yıllık Konferansı sırasında gerçekleştirilecek.

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