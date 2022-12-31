En fazla kaybettiren yatırım fonları

Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF ise yüzde 1,98'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,716719 -3,90 Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon 1,335451 -3,28 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 4,773866 -3,19 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 2,619721 -2,71 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 11,233532 -2,42 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 2,031355 -2,24 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,651814 -2,21 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 2,003786 -2,13 KIG Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon 0,970102 -2,07 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu 3,424687 -2,02 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF 0,012321 -1,98 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,068829 -1,85 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. Fon Sepeti EYF 0,077316 -1,84 Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF 0,012417 -1,81 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,027726 -1,81 Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF 0,01764 -1,45 AgeSA Hay. ve Em. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,119633 -1,10 Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF 0,094497 -0,92 AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,107813 -0,82 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,038702 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)