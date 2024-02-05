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ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı.

TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 4,12 artarken yıllık da yüzde 127,21 yükselmişti.