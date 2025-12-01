Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜFE ve ÜFE oranları belli oldu mu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri her ay büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, enflasyon oranları yeniden en çok konuşulan konu haline geldi. Emeklileri, memurları ve asgari ücretlileri yakından ilgilendiren TÜFE oranlarının ilan edilmesiyle, zam oranlarına ilişkin beklentiler güncellenecek. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3. günü paylaşıyor. İçinde bulunduğumuz Aralık ayının 3. günü, bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Verilerin paylaşılma saati ise 10.00.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektörden ve finans dünyasından temsilciler ile profesyonellerin katıldığı 68 kişilik kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı.

Bu anketin sonuçlarına göre, bir önceki ay yüzde 1,55 olan kasım ayına ilişkin TÜFE yükseliş beklentisi, bu dönemde yüzde 1,59 seviyesine çıktı. Cari yıl sonuna dair TÜFE artışı tahmini ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20 seviyesine yükseldi.