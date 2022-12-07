Enflasyonda gerileme sürecek

Enflasyonun sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu haline geldiğine işaret eden Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu nokta[1]ya bizi getirdi. Sürdürülebilir fi[1]yat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak" açıklamasını yaptı. Kavcıoğlu, enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini söyledi. Kavcıoğlu, kredilerin son dönemde istedikleri alanlara gitmediğini söyleyerek, “Bankalarla bu durumları görüştük” ifadelerini kullandı.

“Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk” diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Döviz Kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz” dedi. Sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayacaklarını kaydeden Kavcıoğlu, “Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.”

Finansman maliyetlerinde düşüş var

Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, “Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ'lerde 20-25'lere kadar dayanıyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus” dedi.

Temel amaç cari fazla sağlamak

Türkiye Ekonomi Modeli felsefesinin temelinde cari fazla sağlamak olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, “Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor. Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü” diye konuştu.

Dünyada merkez bankaları zarar ediyor

Kavcıoğlu, “Merkez Bankası yıllık bilanço açıklar. MB'nin kar ve zarar kalemleri de farklıdır. Dünyada merkez bankaları zarar ediyorlar. Çok büyük zarar açıklayan merkez bankaları var. Bizim görevimiz kar etmek değil. Görevimiz, ülkenin para politikasını en iyi şekilde yürütmek. Şu ana kadar 500'ün üzerinde firma yatırım kredisi kullandı. Bu kredilerle şu an 62 ilde yatırım yapıldı. 81 ile yaydığımızda amacımıza ulaşacağız” açıklamasını yaptı.

2 yıldır büyüyen 3 ülkeden biriyiz

“Bizim temel politikamız yatırımları, üretimi artırmak” diyen Kavcıoğlu, “Ağustos ayında ilk faiz indirimine gittiğimizde resesyon ve durgunluk endişelerine karşı adım attık. Faiz indirimiz bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Finansman maliyetleri de süreçte olumlu katkı yaptı. Kredilerin potansiyel olarak artması yatırımlarda yardımcı oldu. Daha da yolumuz var... Bu bizim büyümemize yardımcı olacaktır. 2 yıldır sürekli büyüyen 3 ülkeden biriyiz. 60-65 civarında yıl sonu enflasyon bekliyoruz” dedi.

Bankalarla görüştük

Şahap Kavcıoğlu, kredilerin son dönemde istedikleri alanlara gitmediğini söyleyerek, “Bankalarla bu durumları görüştük. Haziran ve temmuz ayında tedbirleri uygulamaya başladık. Yatırım kredilerin hiçbir kısıtlama yok. KOBİ'lerde de aynı şekilde. Biz üretim yapan firmalara kredi konusunda kolaylık sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rezervimiz 125 milyar dolar”

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon Dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar” dedi.

Kavcıoğlu, altın rezervlerini de güçlendirdiklerini belirterek yıl sonu için toplam altın rezervleri açısından 800 tonun hedeflendiğini belirterek, “Bugün TCMB, sahip olduğu altın rezervi ile dünyada ilk 5'e giriyor. Dolayısıyla TCMB'nin gücünü konuşurken bunların hepsini göz önüne almak lazım. Biz, doğru olanı yapıyoruz” diye konuştu.

"İhtiyaç olursa dövize müdahale yapılır"

Şahap Kavcıoğlu, kamu bankaları üzerinden dövize müdahale iddialarına da yanıt verdi. Kavcıoğlu, “Müdahaleler olur mu? Gerektiği zaman olur. Bu yıl en küçük merkez bankası bile 20-30 milyar dolarlık müdahale yapmış. TCMB de kendi içerisinde, kendi yöntemleri, uygulamaları, döviz rezervlerinin durumuna göre ihtiyaç olursa müdahale yapar” dedi.

"KKM'nin Merkez Bankası’na yükü yok”

“Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin Merkez Bankası'na bir yükü yok” diyen Kavcıoğlu, “Bizim işlerimiz Hazine işleriyle biraz daha farklı. Sürdürülmesinde bir sakıncası yok bence kur korumalı mevduat sisteminin. Dönemine ve sürecine göre kullanılabilir bir politika. Kur korumalı mevduattan çıkışlar başladı. Enflasyondaki düşüşü vatandaşlar hissettiği zaman vatandaşlar tarafından çıkışlar görülecektir. KKM ile bankalar uzun vadeli, düşük faizli kaynak sağladı” değerlendirmesini yaptı.