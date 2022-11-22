Enspire’da üst düzey atama

Karbonsuz bir dünya için sürdürülebilir enerji yatırımlarına odaklanan Enspire Kreatif Enerji Çözümleri yönetim kadrosunda değişikliğe gitti. Enerji Çözümleri Direktörlüğü sektörün deneyimli ismi Mustafa Üner tarafından yürütülecek.

2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Üner, 2018 yılında Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Kariyerine ilk olarak 2007 yılında İltekno’da Satış Mühendisi-Proje Koordinatörü olarak adım atan Üner, ardından 2010 yılında İltekno’da MENA & Afrika bölgesinde İş Geliştirme Müdürü oldu. 2016 -2022 yılları arasında ise yine aynı kurumda Kıdemli İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. 15 yıldır yaklaşık 50 ülkeyi ziyaret ederek, son kullanıcılar ve farklı kültürlerden paydaşlarla çalışma, yeni pazar dinamiklerini deneyimleme ve çözümleri uygulama şansı buldu. Ekim 2022 itibarıyla Enspire Enerji Çözümleri Direktörlüğünden sorumlu olacak Üner, başarılı çalışmalarını burada sürdürecek.