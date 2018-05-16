Erdoğan ile MB Başkanı Çetinkaya görüştü

16 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Çetinkaya dolardaki hızlı yükseliş sonrası AK Parti Genel Merkezi'ne çağrıldı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Çetinkaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da Çetinkaya'nın gelişi sırasında Genel Merkez'de bulunuyordu. Ancak daha sonra Şimşek, Ağbal ve Elvan binadan ayrıldı.

Reuters'ın geçtiği haberde, Merkez Bankası Başkanı'nın İranlı heyetle Türk heyetinin gerçekleştirdiği 'yerel para cinsinden ticaret' toplantısına çağrıldığı ve diğer ekonomi paydaşlarının da katılacağı geniş bir toplantının yapılmayacağı ifade edildi.

Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli adımların atılacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Londra'da yaptığı açıklamada, “Şu anda öyle veya böyle siz ülkede yürütmenin başısınız. Tabi ki TCMB bağımsızlığı söz konusudur. Ama TCMB bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da tabi buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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