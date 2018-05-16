Merkez doları zirveden aldı

16 Mayıs 2018

Merkez Bankası, dolar kurunun 4.50 seviyesini aşmasına kayıtsız kalmadı ve Twitter üzerinden piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini, gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Merkez Bankası'nın bu açıklaması sonrasında 4,50 seviyesinde olan dolar sert bir düşüş gösterek 4,40 seviyelerine kadar indi.

Kurda işlemler saat 13:20'de 4,4080 seviyesinden geçiyordu. Öte yandan 5,3250'ye çıkarak rekor kıran euro ise 5,2120 seviyelerine gevşedi.

Düşüşte, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Ak Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği haberlerinin de etkisi oldu.

Ekonomi yönetimi toplanıyor

TV'ler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti genel merkezinde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve ekonomi ile ilgili diğer bakanlarla görüşeceğini duyurdu.

TV'lerde yer alan habere göre Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da AKP genel merkezinde bulunuyor.

MB'den piyasaya mesaj: Gerekli adımlar atılacak