Gümüşte kâr satışları hızlandı! Fiyatlar rekor sonrası geri çekiliyor

Gümüş fiyatları, haftanın başında ulaştığı rekor seviyenin ardından gerilemeye devam ediyor. Aşırı hızlanan rallide yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi düşüşü belirginleştirdi.

Değerli metal, sekiz günlük yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşadı ve ons fiyatı yeniden 57 doların altına indi. Bu geri çekilme, gümüşün aşırı alım bölgesinden çıkmasına da yol açtı.

Bu yıl neredeyse iki kat değerlenen gümüşte rallinin ivme kazanmasında, son iki ayda Londra piyasasında yaşanan tarihi arz sıkışıklığı etkili olmuştu. Son dönemde Londra’ya daha fazla fiziki metal gönderilmesi sıkışıklığı hafifletse de, Çin gibi diğer önemli piyasalarda stokların son 10 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi arz tarafındaki tedirginliği artırıyor.

Faizlerin düşme ihtimali metalleri cazip hale getiriyor

Gümüşte yükselişi destekleyen bir diğer faktör ise ABD Merkez Bankası’nın gelecek hafta faiz indirimine gidebileceğine yönelik güçlü beklentiler. Faizlerin düşme ihtimali, getiri sunmayan değerli metalleri yatırım açısından daha cazip hale getiriyor.

Singapur saatiyle 09.20 itibarıyla gümüş yüzde 0,4 kayıpla ons başına 56,8850 dolara inerken, platin ve paladyum fiyatlarında da benzer şekilde düşüş gözlendi.