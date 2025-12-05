JPMorgan'dan çarpıcı Bitcoin tahmini: Yüzde 86 artışa işaret ediyor

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'nın dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden hariç tutmak için yeni kurallar getirmeyi planlaması kripto para piyasasında endişeleri artırırken JPMorgan Bitcoin fiyatında artış beklediğini duyurdu.

JPMorgan, Bitcoin fiyatının altınla benzer şekilde hareket edeceğini varsayan modeline dayanarak Bitcoin fiyatının yaklaşık 170 bin dolar olabileceğini söyledi.

Bankanın stratejistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou’nun da aralarında bulunduğu ekip, yayımladıkları notta şu değerlendirmeyi yaptı:

“Volatiliteye göre ayarlanmış altın karşılaştırmamız, Bitcoin için teorik olarak 170 bin dolara yakın bir fiyat öngörüyor. Bu da önümüzdeki 6-12 ayda önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.”

JPMorgan Bitcoin’in altın gibi güvenli liman davranışları gösterebileceği görüşünü uzun süredir gündemde tutuyor. Özellikle nisan ayında, ABD borsalarında tarife endişeleriyle yaşanan sert satış döneminde Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelen güçlü girişler bu görüşü desteklemişti.

Bitcoin fiyatında son durum

Bitcoin son dönemde riskten kaçış eğilimi ve 2026 faiz patikasına ilişkin endişelerle düşüş eğilimine girmişti. Fiyat baskısına bir de Strategy ile ilgili kaygılar eklendi.

MSCI, şirketin önemli miktarda Bitcoin varlığı nedeniyle iş zekası ve mobil yazılım şirketi Strategy Inc'i endeksinden çıkarmayı düşünüyor.

Bugün saat 14.50 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,66 düşüşle 91 bin 324 dolardan hareket ediyor.

Bu durumda JPMorgan'ın 170 bin dolarlık beklentisi mevdut fiyatlarla yüzde 86'lık artışa işaret ediyor.

Bitcoin fiyatları 126 bin 198 dolarlık rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 27,6 altında bulunuyor.