Dolarda 'Merkez' rüzgarı

16 Mayıs 2018

Bugün 4.50'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaşan dolar/TL'deki hareketlilik 'Merkez Bankası' etkisiyle arttı. TCMB'den gelen kısa açıklama ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Çetinkaya ile bir araya geleceği haberi, doların ateşini düşürdü. 4.50'den 4.4070'e kadar inen kur, 4.43'ün üzerinde...

Dolar rekor serisini bugün de sürdürdü ve 4.5011 ile zirvesine ulaştı. Türk Lirasında yaşanan değer kaybı devam ederken, piyasada gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumdaydı. Piyasalar, 7 Haziran öncesi Merkez Bankası'ndan bir hamle gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

Dolardaki rekorların ardından öğlen TCMB'den piyasaya kısa bir mesaj geldi.

Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi. TCMB, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Açıklamadan kısa bir süre önce 4.5011 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, açıklamanın ardından ilk tepki olarak 4.45 seviyesine geriledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile bir araya geleceği bildirildi. Çetinkaya ve Erdoğan arasında gerçekleştirilecek toplantıya Maliye

Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kalkınma

Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.

Bu gelişmenin ardından düşüşünü hızlandıran kur, 4.4070 seviyesine kadar indi.

Dolar, bu hızlı gelişmelere verdiği ilk tepkinin ardından 4.42-4.43 bandında dengelendi.

Dolarda yeni zirve: 4.50

MB Başkanı Çetinkaya AK Parti'de

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama