Dolarda 'Merkez' rüzgarı
TCMB'nin 'gerekli adımlar atılacak' mesajının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Çetinkaya ile bir araya geleceği haberi doların ateşini düşürdü. Dolar piyasaya peş peşe yansıyan gelişmelerin ardından 4.50'den 4.40'a geldi. Kur, ilk tepkinin ardından 4.41-4.43 bandında dalgalanıyor.
Bugün 4.50'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaşan dolar/TL'deki hareketlilik 'Merkez Bankası' etkisiyle arttı. TCMB'den gelen kısa açıklama ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Çetinkaya ile bir araya geleceği haberi, doların ateşini düşürdü. 4.50'den 4.4070'e kadar inen kur, 4.43'ün üzerinde...
Dolar rekor serisini bugün de sürdürdü ve 4.5011 ile zirvesine ulaştı. Türk Lirasında yaşanan değer kaybı devam ederken, piyasada gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumdaydı. Piyasalar, 7 Haziran öncesi Merkez Bankası'ndan bir hamle gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.
Dolardaki rekorların ardından öğlen TCMB'den piyasaya kısa bir mesaj geldi.
Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi. TCMB, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.
Açıklamadan kısa bir süre önce 4.5011 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, açıklamanın ardından ilk tepki olarak 4.45 seviyesine geriledi.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile bir araya geleceği bildirildi. Çetinkaya ve Erdoğan arasında gerçekleştirilecek toplantıya Maliye
Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.
Bu gelişmenin ardından düşüşünü hızlandıran kur, 4.4070 seviyesine kadar indi.
Dolar, bu hızlı gelişmelere verdiği ilk tepkinin ardından 4.42-4.43 bandında dengelendi.
MB Başkanı Çetinkaya AK Parti'de
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama