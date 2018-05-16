Dolarda yeni zirve: 4.50

16 Mayıs 2018

Dolar/TL'de, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak yükseliş devam ediyor. Kur, 4.5011 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra yükselişe geçen dolar/TL, 4,5011 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise 5,3250 zirvesine ulaştı.

TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

Dolar/TL, saat 12:48 itibariyle 4.4975, euro/TL ise 5.3105 seviyesinde yer aldı.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul da yüzde 0,6 değer kaybıyla 100.900 civarında seyrediyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş ABD'de faiz artırımlarının hızlanarak küresel talebin sınırlanacağı endişelerini beraberinde getirirken, içeride Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon dinamiklerindeki yeni bozulmaları engellemek adına atabileceği adımlar izleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel piyasalardaki gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler ve fon çıkışları son dönemde hiç olmadığı kadar kuvvetli. Benzer ülkelere

baktığımızda emtia gelirleri sayesinde dış finansmana Türkiye kadar bağımlı bir ülke de yok diyebiliriz. Bu gelişmeler Türk piyasalarını satışlara açık bırakıyor. Siyasilerin düşük faiz söylemleri de bu baskıyı artırıyor" dedi ve ekledi: "Bunu engellemek adına ise piyasalar TCMB'nin ne zaman ve ne yapacağına odaklanmış durumda. Görünüşe göre 7 Haziran'ı beklemeden bir faiz artışına doğru gidiyoruz. Öncesinde belki TCMB reeskontların ödemelerine ilişkin kolaylıklar gibi birkaç likidite adımı daha deneyebilir."

Bankacılar TCMB'nin de yakından izlediği bir aylık zımmi oynaklığın 20 olan değerinin de üzerine çıkarak geçen yılın Ocak ayından sonraki en yüksek seviyesine seyretmesi

sonrası TCMB'nin yeni bir adıma gittikçe yaklaştığını öngörüyorlar.

TCMB'nin olası adımlarının yanısıra bugün piyasalarda Mart ayına ilişkin sanayi üretimi ABD verileri ve Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın ABD'de bugün gerçekleşecek dava

süreci izleniyor.

Mart ayında sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 7,6 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretimi martta yüzde 7,6 arttı