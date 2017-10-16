Erdoğdu: Gerçek işsizlik yüzde 16.73

16 Ekim 2017

ANKARA - Temmuz ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren TÜİK’in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in 10.7 olarak açıkladığı resmi işsiz nüfusunun “iş bulma umudunu kaybettikleri” iddiasıyla hesaplama dışında bırakılan işsizlerin, toplam işsiz sayısına dahil edilmesiyle geniş tabanlı işsizlerin sayısının 5 milyon 778 bin kişi ve bu iki grubun toplamından oluşan geniş tabanlı işsizlik oranının da yüzde 16.73 olduğunu belirtti.

İşsizlik oranı, temmuzda yüzde 10.7 oldu

Resmi işsizlik oranının yüzde 10.7 olarak ilan edilmesine karşın, mevsimsellikten arındırılmış işsizliğin 11.2 olduğunu bildiren Erdoğdu, “Yani, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsizlik artıyor” diyerek şöyle devam etti:

“Türkiye 2016 yılında dünyadaki 187 ülke arasında iş gücüne katılma oranının en düşük olduğu 22’inci ülke. Buna rağmen aynı yıl dünyada işsizliğin yüzde 10’un üstünde olduğu, diğer bir deyişle işsizlik oranında rekor kıran 56 ülke arasında yer alıyor. İşsizlik oranları açısından Türkiye Kongo, Porto Riko ve Jamaika gibi ülkelerle aynı ligde. Çalışabilir çağda olan nüfusumuzun yarısı iş gücünün dışına itilmiş olmasına rağmen gerçek işsizlik yani geniş tabanlı işsizlik yüzde 16.73 olarak gerçekleşti. AKP’nin hayal dünyasında Türkiye ekonomisi yıllık yüzde 5.1 büyürken resmi işsizlik TÜİK’e göre yüzde 10.7 ancak gerçek işsizlik rakamı olan geniş tabanlı işsizlik yüzde 16.73 olarak gerçekleşti.”

Bu kadar işsiz varsa nasıl büyüyoruz?

İşsizliği çözmek için Türkiye’nin büyümeyi artırmaya odaklanması gerektiğini ifade eden Erdoğdu, büyüme ile işsizlik oranları arasındaki tutarsızlığa işaret ederek şu görüşleri dile getirdi:

“Bu kadar büyüdüysek işsizlik oranı neden bu kadar yüksek? Bu kadar işsiz varsa nasıl büyüyoruz? Kim büyüyor? Neremiz büyüyor? Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Hükümetin büyüme ile işsizlik arasındaki bu tutarsızlığı “verimlilik artışı” gibi hayallerle açıklıyor. Türkiye’de son bir kaç yıldır yüksek teknolojili üretime başlandı da biz mi bilmiyoruz. Bugün açıklanan rakamlar, hileli milli gelir hesabıyla şişirilen Türkiye ekonomisinde işsizliğin patladığının göstergesi. AKP’nin istatistiklere de bulaştırdığı hile artık dikiş tutmuyor. İşsizlik tanımlarıyla oynayarak hem kendini hem halkı kandıran AKP, Türkiye’de yüksek faizin, yüksek işsizliğin ve yüksek enflasyonun sebebidir. AKP’yi sandık yoluyla iktidardan uzaklaştırdığımız günden itibaren daha zengin ve daha özgür olacağız.”