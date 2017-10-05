Erdoğdu: OVP ile 2023 hedefleri çöpe atılmıştır

05 Ekim 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Orta Vadeli Plan (OVP) ile TBMM'ye sevk edilen yeni torba yasa tasarısını eleştirdi.

Kendisinden önceki hükümetten devraldığı mali disiplin mirasını, küresel piyasalarda likiditenin ucuz olduğu dönemin getirdiği rehavet içerisinde korumaya çalışan iktidarın 2017'de iflas etme noktasına geldiğini söyleyen Erdoğdu, OVP'den ve TBMM'ye sevk edilen yeni torba yasa tasarısından zam fırtınası çıktığını belirtti.

MTV artış oranının yüzde 40 olarak açıklandığını ancak tasarının 26'ncı maddesine göre aracın ithal değeri ve motor hacmine göre vergi artışının yüzde 68'e kadar çıkabildiğini ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak - Ağustos döneminde 4,8 milyar lira fazla verirken 2017'nin aynı döneminde 25,1 milyar lira açık vererek alarm vermeye başlamıştır. Bu açığın nedeni ağırlıklı olarak referandum için harcanan kaynaklar olup bu bütçe açığını kapatmak amacıyla yeni vergiler salınmıştır. AKP'nin 2023 hedeflerine göre ihracatımız yıllık 500 milyar dolara, kişi başına düşen gelirimiz 25 bin dolara çıkacaktı. Açıklanan OVP ile AKP'nin 2023 hedefleri çöpe atılmıştır. 2020 yılında ihracat hedefi 195 milyar dolara, kişi başına düşen gelir 13 bin 24 dolara indirilmiştir. Bu hedeflerin tutturulması da artık mümkün değildir."

Kaynak: AA