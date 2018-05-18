Ertem: Herkes MB'nin son açıklamasına bakmalı

18 Mayıs 2018

TRT Haber Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, tüm merkez bankalarının politika hedefleri konusunda hükümetlerin hedeflerini gözeterek çalıştığını belirterek, “Tüm dünyada merkez bankaları amaç açısından hükümetlerin ekonomi politikalarına bağlıdırlar, bu ekonomik politikaları kendi araç bağımsızlığı içinde gözetirler, cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Merkez bankalarının hükümet ve siyasetten bağımsız olarak bir araç bağımsızlığı vardır. TCMB bu konuda dünyanın sayılı merkez bankalarından biridir. Merkez bankamız araç bağımsızlığında sonsuzdur” diye konuştu.

KGF geri dönüşleri çok sağlıklı gidiyor

KGF’de 15 Nisan itibariyle yeni bir faz uygulamasına başlandığını kaydeden Ertem, “KGF geri dönüşleri çok sağlıklı gidiyor. KGF kullandırımının enflasyonu artıracağı söylemleri kesinlikle doğru değil, yeni KGF açılımının enflasyonun yapısal özelliklerini düzeltici bir nitelikte olacağını düşünüyorum. KGF’de 35 milyarlık yeni kaynak işletme kredi olarak kullandırılacak” dedi.