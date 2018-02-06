Esnaf kepenklerini 'rekor'a açtı

06 Şubat 2018

Türkiye'de esnaflarca açılan iş yeri sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 673 bin 225'e yükselerek son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı. 2017, faaliyete geçen 229 bin 367 yeni iş yeriyle "en fazla kepenk açılan" ve 96 bin 945 ile "en az kepenk kapanan" yıl olarak kayıtlara geçti.

2016 yılında 228 bin 871, 2015'te 201 bin 6 esnaf iş yerlerini faaliyete geçirmiş, 101 bin 614 esnaf ise kepenk indirmişti.

En çok iş yeri İstanbul'da açıldı

İl bazında bakıldığında, esnaflarca en çok iş yeri geçen yıl İstanbul'da açıldı. Kentte faaliyet göstermeye başlayan iş yeri sayısı 2017'de 25 bin 889'a ulaştı. Bu ili, 14 bin 541 iş yeriyle İzmir, 13 bin 424 iş yeriyle Ankara ve 11 bin 71 iş yeriyle Antalya izledi.

Geçen yıl iş yerinin en az açıldığı il ise Bayburt oldu. 2017'de sadece 211 iş yerinin açıldığı Bayburt'u, 231 iş yeriyle Ardahan, 245 ile Kilis ve 304 iş yeriyle Tunceli izledi.

İstanbul, kapanan iş yeri sayısında da listenin ilk sırasında yer aldı. Kentte kapanan iş yeri sayısı geçen yıl 8 bin 583'e geriledi. En çok iş yerinin kapandığı diğer iller sırasıyla 6 bin 442 ile İzmir, 5 bin 157 ile Mersin ve 4 bin 907 iş yeriyle Antalya oldu.

"Ekonominin büymesine en büyük katkı girişimcilerden"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuyla alakalı değerlendirmesinde, yeni nesil esnaf sayısının her geçen gün artmasındaki en büyük etkenin girişimcilik eğitimleri olduğunu belirterek, bir ülkede işsizliğe en büyük çözümü ve ekonominin büyümesine en büyük katkıyı girişimcilerin sağladığını söyledi.

"Bu bilinçle Konfederasyon olarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz" diyen Palandöken, "Uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle nitelikli girişimcinin farkındalığını artırıyoruz. Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen eğitimlerde bin 312 girişimcimiz uygulamalı eğitimler sonunda sertifikasını aldı. TESK'ten eğitim alan girişimcilerin yüzde 30'u kendi iş yerini açıyor" ifadelerini kullandı.