Etçi tavukların korunmasında AB kriteri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde etçi tavukların, bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirledi.

Etçi̇ Tavukların Korunması İle İlgi̇li̇ Asgari̇ Standartlara i̇li̇şki̇n Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu hayvanların su ve yem ihtiyacı, barınma koşulları ile bulundukları ortamın nem, sıcaklık, ses ve aydınlatma seviyelerine ilişkin standartları belirleyen yönetmelik, kapalı alanda ekstansif yetiştirilen ve açık alanlarda beslenen tavukları, organik olarak yetiştirilen tavukları, etçi tavuk sayısı 500'den az olan işletmeleri, sadece damızlık amaçlı yetiştiricilik yapan işletmeleri ve kuluçkahaneleri kapsamayacak.

Gerekli olan tüm denetimler, izleme ve takip faaliyetleri il/ilçe müdürlüğü tarafından veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu denetimler, her bir ilde yetiştirilen hayvanların sayısı dikkate alınarak yeterli oranda uygulanacak.

İl/ilçe müdürlükleri, gerçekleştirilen işletme denetimleri sırasındaki değerlendirmeleri uyarınca 1 Haziran 2022'ye kadar bakıcıların mevcut tecrübelerinin konuyla ilgili bir eğitim programına katılım ile eş değer olduğunu kabul edebilecek. Bu durumda il/ilçe müdürlüğü söz konusu eş değerliği tasdik edecek bir sertifika düzenleyecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelik, 31 Aralık 2019'da yürürlüğe girecek.