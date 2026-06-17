Euro Bölgesi’nde yakıt satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde

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Euro Bölgesi'nde yakıt satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Eurostat verilerine göre, benzin fiyatlarındaki ortalama yüzde 13,6'lık artış ile bazı ülkelerde motorin fiyatlarının yüzde 33,7'ye ulaşan yükselişi, tüketici harcamalarını belirgin şekilde baskıladı.

Fiyatlardaki sert yükseliş, özellikle Almanya, Norveç ve Avusturya'da satışları aşağı çekerken, İngiltere'de ise düşüş yüzde 10 seviyesine ulaştı.

11 milyar euroyu aşan destek paketi yetersiz kaldı

Hükümetler ise artan akaryakıt maliyetlerinin etkisini sınırlamak için toplamda 11 milyar euroyu aşan destek paketleri açıkladı. Ancak buna rağmen enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde önlemlerin yetersiz kalacağı değerkendiriliyor.

Küresel arzın yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorunlar ABD-İran mutabakatının ardından çözüm sinyali verse de, enerji piyasalarında olası yeni dalgalanmanın Avrupa'da enflasyon baskısını yeniden güçlendireceği belirtiliyor.