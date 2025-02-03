Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Projeleri TOKİ üstlenecek: 81 ilde konut seferberliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut seferberliği başlatıyor. TOKİ tarafından hazırlanan ve Bakan Murat Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Valiliklerden sosyal konut projelerine uygun arazilerin belirlenmesi için gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi istendi.

Genelgeye göre, Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde en az 100 konut, 10 binden fazla olan yerleşimlerde ise en az 500 konut yapılması planlanıyor.

Arazi seçiminde hangi kriterler göz önünde bulundurulacak?

Valiliklerden öncelikle Hazine ya da belediyeye ait taşınmazların belirlenmesi talep edilirken, arazi büyüklüklerine de dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. 100 konut için yaklaşık 10 bin metrekare imarlı ya da 20 bin metrekare imarsız arazi gerektiği belirtildi. Arazi yapısının eğimi ve yerleşime uygunluğu gibi unsurların büyüklük hesaplarını etkileyebileceği ifade edildi.

Konut projeleri için ulaşım ve altyapı olanaklarına yakın, tarım, orman ve sit bölgesi gibi alanlar dışında kalan bölgelerin tercih edilmesi gerektiği de vurgulandı. Bu kapsamda arazi bilgileri, mevcut mülkiyet sınırları ve imar planlarına dair belgelerin Bakanlığa iletilmesi istendi.

312 bin konutun inşası devam ediyor

TOKİ bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa ederken, 5 milyon dar gelirli vatandaş modern ve depreme dayanıklı yaşam alanlarına kavuştu. Halen Türkiye genelinde 312 bin sosyal konutun inşaatı ise sürüyor.

İstihdam için yeni düzenlemeler yolda

Öte yandan, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında çalışan sayısını artıracak yeni adımlar planlanıyor. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK) koordinasyonunda eylem planları hazırlanacak. Üniversite staj programları yeniden düzenlenecek ve mesleki eğitimler artırılacak. Dijital pazarlama ve yurt dışı pazar yönetimi gibi konularda eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Ayrıca, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi hedeflenirken, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapılacak. Uzun süredir destek verilen geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt dışı çalışma sorunlarının çözülmesi de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.