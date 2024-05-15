Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Genel Kurul'da görüşülen kanun teklifiyle, ticari hayatta yaşanan gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Düzenlemelerle kooperatiflerin toplumda güven ve saygınlık kazanmalarına, şeffaf ve hesap verilebilir bir duruma gelmelerine yardımcı olunacağını kaydeden Başkan, tarım ürünlerine yönelik lisanlı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar aracılığıyla yapılan denetimler sayesinde piyasada haksız rekabetin önüne geçilerek adil bir ticaret ortamının sağlanacağının altını çizdi.

Reklam Kurulu tarafından falcılık, büyücülük, pos tefeciliği gibi dijital alanda yaşanan yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin mücadele edileceğini aktaran Başkan, "Teklifle, idari para cezası tutarlarını artıracak ve idari yaptırımların kapsamını genişletmiş olacağız. Teklif, Genel Kurulumuzda kabul edilip kanunlaştıktan sonra Ticaret Bakanlığımız tarafından bir takvim yılı içinde en az 3 defa stokçuluk yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere altı güne kadar kapatma cezası verebilecektir." diye konuştu.

"Gıda enflasyonunu bu tedbirlerle çözemeyiz"

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde partisi adına söz alan ve Yüksek enflasyonun sebebinin yanlış para politikaları olduğunu kaydeden Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, esnafı rahatlatacak düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti. Çıkarılan kanunlarda ihtiyaçlara yönelik adımların atılamadığını aktaran Şahin, "Yüksek gıda enflasyonuna çözümler aranıyor. Sorun yanlış tespit ediliyor. Sorun yanlış tespit edildiği için cezaların artırılması gibi çözümler ortaya konuluyor. Gıda enflasyonunu bu tedbirlerle çözemeyiz. Daha bütüncül çözümler ortaya koymak zorundayız." diye konuştu.

"Çiftçi ve marketler stokçu değildir"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kanun teklifinin bazı maddelerini eleştirerek, teklifle fahiş fiyatlarla ilgili etkili mücadele edileceğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. İYİ Partili Uz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zabıta tedbirleriyle ekonomi düzelmez. Son 5 yıl içerisinde zabıta tedbiriyle enflasyonla mücadele adı altında yapmadığınız kalmadı. Yanınıza kameraları alarak soğan depolarını polisiye filmlerin sahnelerini aratmayacak görüntülerle basmaya kalktınız. 2019 yılında yerel seçimlere giderken ülkenin en önemli meydanlarında tanzim satış yerleri açtınız. Sizler açısından hep başkaları, hep esnaf, hep millet suçlu. Fakat 22 yılın sonunda bugün ülkede yaşanılan ekonomik sıkıntıların sorumluluğunu başkalarına yükleyemezsiniz. Soğan ve patates üreticisi, çiftçi ve marketler stokçu değildir, enflasyon karşısında sermayesini korumak için önden mal alan esnaf hiç stokçu değildir."

"Üreticiyi tek sorumlu gösterme çabası söz konusu"

Teklifinin en çarpıcı maddesinin fahiş fiyat ve stokçuluğa getirilecek cezalara ilişkin madde olduğunu belirten DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın,"Enflasyonun bu denli can yakıcı olmasının ve kalıcı hale gelmesinin sebebi sanki iktidarın kendi yanlış tercihleri ve yanlış ekonomik politikaları değilmiş gibi enflasyona esnaf ve küçük üretici sebep oluyormuş gibi cezai yaptırımları arttırarak sorunu çözeceklerini iddia etmektedirler. İktidar, bu durumla sorumluluktan kaçıp üreticiyi tek sorumlu gösterme, günah keçisi yapma çabasına girmiştir." ifadelerini kullandı.

"Paketteki tedbirler sembolik adımlardan ibaret"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, torba kanun yapma yöntemini eleştirerek, hükümetin torba kanun sevdasını bırakmasını istedi. Açıklanan tasarruf tedbirleri paketinin sembolik adımlardan ibaret olduğunu öne süren Çiler, "2023 yılının yaz ayında tasarruf paketi zaten açıklanmıştı. Cari açığın kapanmasında, ekonomik refahın sağlanmasında, enflasyonla mücadelede anlamlı adımlar atılmasında müspet sonuçlar alamadık. Memuru, işçisi, emeklisi, toplumun büyük kesimi zorlukla yaşamaya çalışıyor, çok ciddi bir yoksullaşma var. Siz vatandaşlarımızı enflasyonla yaşamaya alıştırdınız." diye konuştu.

Çiler, kanun teklifinin kapsamlı düzenlemeler getirmediğini, yüksek gıda enflasyonuna ve maliyet artışlarına bütüncül bir çözüm içermediğini savundu. CHP'li Çiler'in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.