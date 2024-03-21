Faiz kararını ekonomistler kararı nasıl değerlendirdi?

Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a, ekim ayındaki toplantıda yüzde 30'dan yüzde 35'e, kasım ayındaki toplantıda yüzde 35’ten yüzde 40’a yükseltilmişti, aralık ayındaki toplantıda yüzde 40'tan yüzde 42,5'e yükseltilmişti, ocak ayındaki toplantıda yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltilmişti, şubat ayında ise yüzde 45’te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistler kararı nasıl değerlendirdi?

Tunç Şatıroğlu: Öncelikle tebrik ederim. Geçen ay yapsaydınız belki rezerviniz bu kadar erimezdi. Neyse, geç olsun ama olsun. Umarım yeterli olur. Rezervdeki erimeyi durdurur. Epey geç kalındı çünkü. Bu faiz Ocak ayında 50 olmalıydı.

İris Cibre: Faiz koridorundaki artış, mevduat faizlerini yukarı itecektir. Bu da Dolara karşı alternatif, daha çekici bir yatırım anlamı taşıyacaktır. Çok doğru bir karar. Ayrıca, metin, gerektiği gibi Şahin. Sıkı duruşun sürdürüleceği güvenini veriyor. Gerektiğinde aksiyon alınacağına garanti veriyor. Yapılması gereken geç de olsa yapıldı.

Meliha Okur: Faiz yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıktı. PPK, söz dinledi, çaresizlik insana neler yaptırıyor neler. "Para politikası gerekirse daha da sıķılaştırılacak" denildi. Para dövize gitmesin tavrı. Şahin oldu MB.

Burcu Aydın Özüdoğru: TCMB’den 5 puan artış geldi. Böylece

- Banka ilk defa piyasanın önüne geçti

- Kur üzerindeki baskı alındı

- Rezervleri yeniden inşa etmek için önemli bir fırsat oluştu

Seçim öncesi atılan bu adım, “ekonomi politikasının devamlılığı” adına çok önemli bir adım oldu.

Merkez Bankasından gelen bu cesur adımın “ekonomide rasyonele geçişi” sağlayacak ekonomik ve yapısal politikalarla desteklenmesi halinde tünelin sonunda ışık görünüyor.

Uğur Gürses: Hem % 50'ye hem de gecelik borçlanma faizini 53'e çekmiş oldu...

'Seçimden önce yapamaz' algısını kırdı...