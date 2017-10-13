Fatih Projesine vergi istisnası

13 Ekim 2017

Fatih projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında başta KDV olmak üzere çeşitli vergilere istisna sağlayan torba tasarı maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon'unda kabul edildi.

Komisyonda görüşülen 130 maddelik tasarıda yer alan ilgili madde; Fatih projesinde yapılan alımlara KDV, damga vergisi, ÖİV, gümrük vergileri ve harçlar, ÖTV, bandrol ücretleri başta olmak üzere vergilendirmede bir çok istisna getiriyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuya ilişkin, ilgili vergilerin önce kamu tarafından ödeneceğini, ardından kamuya tekrar iade edileceğini; dolayısıyla kamunun bir cebinden çıkıp öbür cebine ileri bir zamanda aktarılacağı için bu şekilde bir istisna getirildiğini söyledi. Öte yandan muhalefetin ilgili proje ile bugüne kadar ne kadar harcama yapıldığına ilişkin sorularına komisyonda net bir yanıt verilmedi.

İlk ve ortaöğretimde okuyan 15 milyon öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılması ve okullara akıllı tahta sağlanmasını içeren Fırsatları Araştırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) olarak adlandırılan proje 2011 yılında başlamıştı.

Kaynak: Reuters