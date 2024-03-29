Fed: Faiz indirmek için acelemiz yok

Son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Waller, faiz indirimine gitmeden önce "en azından birkaç aylık daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini vurguladı; güçlü bir ekonomi ve sağlam iş gücü piyasasının da Fed'in beklemesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti. Waller konuşmasında, "Benim görüşüme göre, son verilere yanıt olarak faiz indirimlerinin toplam sayısını azaltmak ya da daha ileriye atmak uygun olacaktır. Ekonomik çıktı ve işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini, ancak enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yavaşladığını görüyorum.

Bu işaretler nedeniyle, para politikasını gevşetmeye başlama adımını atmakta acele etmiyorum" dedi. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) en şahin faiz belirleyicilerinden biri olan Jonathan Haskel de BoE’nin faiz indirimlerinin "çok uzakta" olması gerektiğini söylerken, düşen manşet enflasyon rakamlarına dayalı sonuçlara atlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Para Politikası Kurulu'nun dışarıdan bir üyesi olan Haskel, Financial Times'a yaptığı açıklamada, geçen haftaki PPK'da faiz artırımı çağrılarını geri çekmesine rağmen, bir indirim için oy vermeye hazırlanmadığını söyledi: "Manşet enflasyondaki düşüş çok iyi bir haber olsa da, asıl önemsediğimiz şey hakkında bilgi vermiyor: asıl önemsediğimiz şey kalıcı ve altta yatan enflasyon. Bence kesintilere daha çok var.” Piyasalar, ağustos ayında ilk faiz indirimini ve bu yıl toplamda yaklaşık üç çeyrek puanlık faiz indirimini fiyatlıyor.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel de enflasyon baskısının azalması nedeniyle geçen hafta faiz oranlarını düşürebildiklerini söyledi: “Enflasyon baskısının azalması faiz oranlarını yüzde 1.75'ten yüzde 1.5'e düşürmemizi sağladı." SNB ayrıca enflasyon tahminlerini düşürerek 2024 için yüzde 1.4, 2025 için yüzde 1.2 ve 2026 için yüzde 1.1 olarak belirledi. Schlegel, SNB faiz oranlarını düşürmeseydi, bu tahminlerin daha düşük olacağını söyledi.