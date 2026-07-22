Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları Fed'e odaklanmış durumda... Enflasyon rakamları sonrası Fed'in faizleri sabit bırakması beklenirken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası 29 Temmuz'da bir araya gelecek ve kararı saat 21.00'de duyuracak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

22 Temmuz 2026 Çarşamba günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 12,2'si 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 87,8'i ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.