Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? Fed faiz düşürecek mi, artıracak mı?
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını açıklarken yurt dışında da Fed faiz kararı için bekleniyor. Yatırımcıların gözü ABD'ye çevrilirken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" sorusu da her geçen gün artıyor.
Piyasaların gözü Amerika'dan gelecek faiz kararında... Küresel likiditeyi, kur dengelerini ve büyüme ortamını şekillendiren Fed kararı için bekleyiş devam ederken peş peşe "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" sorusu geliyor.
Amerikan Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Haziran ayı Fed faiz kararı 16 Haziran Salı günü saat 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Piyasalar 11 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla yüzde 99.1 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.