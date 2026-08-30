Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte duyurulacak?

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Amerikan Merkez Bankası bu ay kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Piyasaların çoğunluğu eylül ayında faiz artırımı bekliyor. Enflasyon verilerinin de gelişi ile birlikte karar şekillenecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

30 Ağustos 2026 itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 55,9 oranında faiz artışı yönünde.