Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte? Faizler düşecek mi?
Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Savaş daha da tırmanırken Fed'in atacağı adım merakla bekleniyor. Günler ilerledikçe "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu tırmanıyor.
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler toplantı takvimini araştırıyor. Savaş devam ederken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu da sıklaşıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.
Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Piyasaların beklentisine göre 7 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 97 oranında sabit kalacak.