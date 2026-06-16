Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

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Japonya Merkez Bankası 31 yıl sonra faizleri yüzde 1'e yükseltti. Piyasada hafif bir dalgalanma yaşanırken bugün gözler Fed'e çevrilmiş durumda... Atılacak adım sadece ABD'yi değil, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Bu sebeple heyecan katlanırken sık sık "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı bu akşam saat 21.00'de açıklanacak. Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde... Ardından saat 21.30'da FED Başkanı Kevin Warsh kameralar karşısına geçecek.

Piyasalar 16 Haziran 2026 Salı itibarıyla yüzde 99.6 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.