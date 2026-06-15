4 aylık kriz sonrası havacılıkta büyük ralli! Hisseler uçuşa geçti

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ABD/İsrail-İran savaşı sonrası enerji maliyetleri rekor artış gösterirken, katlanan maliyetlerden en kötü etkilenen sektörlerden biri havayolu taşımacılığı oldu. 4 aya yakın süren savaşta birçok havayolu şirketi iflas bayrağını çekerken bazıları da operasyonları durdurmak zorunda kaldı.

Jet yakıtı maliyetleri yolcu biletlerine de yansırken, yaz sezonu öncesi hem şirketler hem yolcular krizi derinden hissetti. Bugün varılan anlaşma ise sektöre yeniden can suyu oldu.

Hisseler uçuşa geçti

Büyük havayolu şirketlerinin ve kruvaziyer operatörlerinin hisseleri tarafların anlaşmaya varmasının hemen ardından yükselişe geçti.

United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines hisseleri yüzde 4,5 artarken, Southwest Airlines ise yüzde 4 yükseldi.

Kruvaziyer operatörleri hisselerinde de Norwegian Cruise Line yüzde 4,7'lik, Carnival yüzde 4,5'lik, Royal Caribbean Cruises yüzde 4,3'lük ve Viking Holdings yüzde 3'lük bir sıçrama yaşadı.

Petrolde sert düşüş

Hisseler barış anlaşmasının hemen ardından petrolde sert düşüş sonrası yükselirken, ham petrol fiyatları yüzde 5'ten fazla düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Anlşama ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki abluka da kaldırılırken, boğazın açılması arz endişelerini azalttı.