NBA tarihindeki en büyük primlerden biri! Şampiyonluk oyuncuların cebini doldurdu

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NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü 4-1'lik seri sonucuyla geçen New York Knicks, 1973'ten bu yana ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tarihi başarı, New York'ta büyük kutlamalara yol açarken oyuncular için de önemli bir mali kazanç anlamına geliyor.

Her oyuncuya yaklaşık 770 bin dolar

ABD basınında yer alan bilgilere göre Knicks oyuncularının her biri, NBA'in playoff ödül havuzundan yaklaşık 770 bin dolar prim alacak. Bu rakam özellikle düşük maaşlı oyuncular için oldukça dikkat çekici bir gelir artışı anlamına geliyor.

Şampiyonluk ödülü 9 milyon doları aştı

NBA'in açıkladığı playoff ödül sistemi kapsamında Knicks, şampiyonluk sayesinde yaklaşık 9,08 milyon dolarlık takım payı elde etti. Kulüp ayrıca normal sezonu Doğu Konferansı üçüncü sırada tamamladığı ve playoff turlarını geçtiği için ek gelirler de kazandı.

Düşük maaşlı oyuncular için büyük fırsat

Şampiyonluk primi, bazı oyuncuların yıllık maaşlarına yaklaşan seviyelerde bulunuyor. Bu nedenle playoff ödülü, özellikle rotasyondaki genç ve düşük ücretli basketbolcular açısından önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

NBA playoff havuzunda rekor dağıtım

2026 sezonunda NBA'in toplam playoff ödül havuzu yaklaşık 35,74 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu havuz, takımların normal sezon derecelerine ve playoff performanslarına göre dağıtıldı.

Spurs de milyonlar kazandı

Final serisini kaybeden San Antonio Spurs de ödül havuzundan önemli bir pay aldı. Spurs'ün elde ettiği toplam gelir yaklaşık 3,92 milyon dolar olarak açıklandı.

Primler maaşların dışında ödeniyor

NBA'deki şampiyonluk ödemeleri, oyuncuların kulüplerle yaptıkları standart sözleşmelerden bağımsız şekilde hesaplanıyor. Bazı oyuncuların kontratlarında ayrıca şampiyonluk bonusları da bulunabiliyor. Bu nedenle bazı isimlerin toplam kazancı açıklanan rakamların da üzerine çıkabiliyor.