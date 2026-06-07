Havacılıkta iflas dalgası büyüyor: Bir şirket daha pes etti

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ABD'nin İran'a yönelik saldırısı ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma jet fiyatlarında rekor artışlara neden olurken düşük btüçeli havayolu şirketleri bir bir iflas ediyor.

Mayıs başında düşük maliyetli havayolu devi Spirit Airlines'ın tüm uçuşlarını iptal ederek sektörden çekilmesinin ardından Meksika merkezli Magnicharters ve Çinli Joy Air ile İngiliz Zenith Aviation da iflas korumaya başvurdu.

European Cargo iflas sürecine girdi

Son olarak A340 kargo uçaklarından oluşan filosuyla İngiltere'deki bölgesel merkezlerden dünyanın farklı noktalarına uzun menzilli taşımacılık hizmeti sunan European Cargo'nun da iflas yönetimine girdiği açıklandı.

Havayolu şirketi, 2020 yılında Londra'nın yaklaşık 100 mil güneybatısında bulunan daha küçük bir şehir olan Bournemouth'da kurulmuştu. Birleşik Krallık hükümeti, Covid salgınının zirve noktasında ekipman taşımak European Cargo uçaklarını kullanmıştı.

Bazı çalışanlara Microsoft Teams üzerinden işlerine son verileceği bildirilirken, şirketten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

2026'da iflas başvurusunda bulunan havayolu şirketleri :

Spirit Airlines: Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı, Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal etmesiyle gerçekleşti. Havayolu şirketi daha önce iki kez iflas koruma başvurusunda bulunurken, artan jet yakıtı fiyatları son darbe oldu.

Magnicharters: Meksikalı düşük maliyetli havayolu şirketi, binlerce yolcuyu mahsur bırakan bir kararla tüm uçuşlarını Mayıs 2026'ya kadar iptal etti.

Starflite Aviation: Houston merkezli Starflite Aviation'ın AOC lisansı, şirketin denetimlerden kaçmak için pilot eğitim kayıtlarını tahrif ettiği yönündeki iddialar üzerine Mart 2026'da iptal edildi.

AlpAvia: Slovenya merkezli charter havayolu şirketi AlpAvia da mali sorunlar nedeniyle Mart 2026'da faaliyetlerini durdurdu.

H-Bird: Charter havayolu şirketi H-Bird, 2025 yılının sonunda işletme lisansını kaybettikten sonra iflasını ilan etti.