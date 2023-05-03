Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

İstihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçlandı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel

ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilen açıklamada, hanehalkı ve işletmeler için "daha sıkı" kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu belirtilerek, FOMC'nin, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği bildirildi.

Finansal gelişmeler dikkate alınacak

Gelen bilgilerin yakından izleneceği ve para politikası üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkilerindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Komite'nin, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğunun altı çizildi.

"Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması dikkati çekti.​​​​​​​

Faiz oranı 2007'den bu yana en yüksek aralıkta

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Yine 25 puan yükselterek yüzde 4,75-5 aralığına çıkarmıştı

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ayında gerçekleştirilen toplantısında da faiz oranını yine 25 puan yükselterek yüzde 4,75-5 aralığına çıkarmıştı.

Son artışla birlikte Fed, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Faiz oranını toplam 500 puan yükseltmiş oldu

Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 puan yükseltmiş oldu.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak martta yüzde 5 olarak kaydedilmişti.

Fed Başkanı Powell: Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını belirterek, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi. Powell, bankacılık sektöründeki koşulları izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Verilere dayalı bir yaklaşım benimseyeceğiz

Geçen yılın başından bu yana enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek amacıyla yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için faiz oranlarını toplam 5 puan artırdıklarını belirten Powell, "İleriye dönük olarak hangi ek politika sıkılaşmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım benimseyeceğiz." dedi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 olan uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğine işaret ederek, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar gevşediğini kaydetti. Enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini aktaran Powell, enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde "katedilmesi gereken uzun bir yol" olduğunu ifade etti.

"Gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız"

Jerome Powell, yüksek enflasyonun yarattığı risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, politika sıkılaşmasının talep üzerindeki etkilerini başta konut ve yatırım olmak üzere ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde gördüklerini ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak kendini göstermesinin zaman alacağını söyledi.

Ekonominin daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan daha fazla "ters rüzgarla" karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğuna işaret eden Powell, şunları kaydetti:

Enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel

"Kredi koşulları, politika eylemlerimize ve daha yumuşak bir ekonomik görünüme yanıt olarak geçtiğimiz yıl boyunca zaten sıkılaşıyordu. Ancak mart ayı başında bankacılık sektöründe ortaya çıkan gerilimler, hanehalkı ve işletmeler için kredi koşullarının daha da sıkılaşmasına neden olacak gibi görünüyor. Buna karşılık, daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini koruyor."

Powell, kararlarını gelen verilerin toplamına ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine dayanarak toplantıdan toplantıya alacaklarını belirterek, "Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

Faiz artırımının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin haziran toplantısına işaret etti

Fed'in faiz artırımlarını durdurmaya hazır olup olmadığına dair bir soruya Powell, "Bugün kararımız, federal fon oranını 25 baz puan artırmaktı. Bugün bir durdurma kararı alınmadı." yanıtını verdi. Powell, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağı kararının haziran toplantısında ele alınacağını sözlerine ekledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmenin biraz zaman alacağını belirten Powell, bu görüş doğrultusunda faiz indirimine gitmenin uygun olmayacağını ifade etti.

ABD'deki borç limiti çıkmazına ilişkin bir soru üzerine

Resesyon beklentilerine ilişin bir soruya da Powell, Fed yetkililerinin genel olarak ılımlı bir resesyon öngördüğüne işaret etti.

Powell, ABD'deki borç limiti çıkmazına ilişkin bir soru üzerine de borç limitinin artırılmasının ve ülkenin temerrüde düşmesinin sonuçlarının kötü olabileceği uyarısında bulundu. Powell, borç limiti konusunun toplantıda görünüme yönelik bir risk olarak gündeme geldiğini ancak karar üzerinde önemli bir etkisi olmadığını kaydetti.