Fed kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın, dolar ve Bitcoin ne kadar oldu?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Faiz indirimi kararının ardından global piyasalar hızlı bir şekilde tepki gösterdi. Dolar/TL kuru 35,0157 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Altın ve Bitcoin gibi değerli yatırım araçları ise yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih edildi. Gram altın fiyatı 2.966,87 TL seviyesine yükselirken, Bitcoin fiyatı 103.921,60 USD'ye çıkarak yükseliş gösterdi.

Altın, küresel belirsizlik ortamında değer kazanarak yatırımcıların tercihi olmaya devam ederken, Bitcoin'in fiyatı da dijital varlıklara olan ilgiyi artıran bir başka işaret olarak dikkat çekti.