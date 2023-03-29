Fed’in 2 numarası: SVB’nin iflası kötü yönetim vakası

Fed, Barr'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin düzenleyeceği oturumda yapacağı konuşmanın metnini paylaştı.

ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Barr, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Barr, "SVB, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetmemesi nedeniyle iflas etti ve banka daha sonra sigortasız mevduat sahiplerinin 24 saatten daha kısa bir süre içinde yıkıcı ve beklenmedik bir şekilde kaçışının acısını yaşadı” değerlendirmesini yaptı ve ekledi: “SVB'nin iflasının Fed'in banka üzerindeki denetimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor.

SVB'nin iflası ders kitabında yer alan kötü yönetim vakası. Banka, sorunlarını çözmek için çok uzun süre bekledi ve ironik bir şekilde bilançosunu güçlendirmek için aldığı gecikmiş önemler, bankanın iflasına yol açan sigortasız mevduat sahiplerinin kaçışını ateşledi.”