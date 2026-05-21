Finansal güven mayısta sert düştü: Sektörde temkinli görünüm güçlendi

TCMB, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Endeks Mayıs 2026'da bir önceki aya kıyasla 13,2 puan düşerek 154,1 seviyesine geriledi. Gerilemede son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmet talebindeki zayıflama etkili olurken, gelecek döneme yönelik talep beklentilerindeki iyileşme dikkat çekti.

Talep zayıfladı, gelecek beklentileri güçlendi

Merkez'in finansal hizmetler anketine katılan ve 150 finansal kuruluşun yanıtlarından elde edilen verilere göre son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

2026 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 15,0 ve 2,3 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 5,4 puanlık artış olduğu gözlendi.