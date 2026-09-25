Finansal kurumlarda temkinli iyimserlik

Finansal Kurumlar Bir­liği’nin (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB Ekonomik Gö­rünüm Endeksi ve Eylül 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi yayımlandı. Veriler, fi­nansal kurumların ekonomik büyümeye ilişkin beklentile­rinde sınırlı gerilemeye karşın, kendi sektörlerinin işlem hac­mi ve tahsilat performansına yönelik beklentilerinde iyileş­me olduğunu ortaya koydu.

FKB Ekonomik Görünüm Endek­si ağustosta bir önceki aya gö­re 0,36 puan gerileyerek 101,24 oldu. Endeks buna rağmen 100 referans seviyesinin üzerinde kaldı. Endeks, geçen yılın aynı döneminin 0,91 puan, 2025 yı­lı ortalamasının 0,50 puan ve Ocak 2026 seviyesinin 0,54 pu­an üzerinde gerçekleşti. Alt en­dekslerde ise farklı yönlerde ha­reket görüldü. Faktoring Sek­törü Endeksi 0,4 puan düşüşle 101,66’ya, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 0,7 puan geri­lemeyle 104,18’e indi. Finans­man Sektörü Endeksi ise 0,22 puan artarak 96,23’e yükseldi.

Büyüme yüzde 3,05’e indi

Eylül ayı beklenti anketinde finansal sektör temsilcilerinin 2026 yılı GSYH büyüme bek­lentisi yüzde 3,05 oldu. Ağus­tos ayında yüzde 3,14 olan bek­lenti 0,09 puan geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de yüz­de 3,56’dan yüzde 3,53’e çekil­di. Böylece 2026 büyüme bek­lentisi yıl içinde kademeli aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

FKB ve­rilerine göre nisan ayında yüz­de 3,30 olan 2026 büyüme bek­lentisi, mayısta yüzde 3,26, ha­ziranda yüzde 3,18, temmuzda yüzde 3,18, ağustosta yüzde 3,14 ve eylülde yüzde 3,05 seviyesin­de gerçekleşti. Sektör temsilci­lerinin eylül ayı enflasyon bek­lentisi yüzde 2,11 olurken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüz­de 30,39’a geriledi. Ağustosta beklenti yüzde 30,47 düzeyin­deydi. 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 23,38’den yüzde 23,68’e yükseldi. Böyle­ce 2026 yıl sonu enflasyon bek­lentisi son aylarda yüzde 30- 31 bandında seyrini korurken, 2027 beklentisinde sınırlı yu­karı yönlü hareket görüldü.

Dolar/TL beklentisi 52,17 TL

Finansal kurumların eylül so­nu dolar/TL beklentisi 48,78 TL olarak gerçekleşti. 2026 yıl so­nu beklentisi ise 52,11 TL’den 52,17 TL’ye yükseldi. 2027 yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 61,21 TL’den 60,57 TL’ye geri­ledi. FKB verilerine göre bu iki beklenti arasındaki fark, katı­lımcıların 2027 sonunda TL’de 2026 sonuna göre yaklaşık yüz­de 16,1 değer kaybı beklediği­ne işaret ediyor. Gelecek üç aya ilişkin kısa vadeli ticari kredi fa­iz oranı beklentisi 1,32 puan dü­şerek yüzde 43,94 oldu. Anke­tin sektörel beklenti bölümün­de daha olumlu bir tablo ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 59’u önümüzdeki üç ayda sektörle­rindeki işlem hacminin artma­sını bekliyor. Ağustosta bu oran yüzde 57 idi. Katılımcıların yüzde 35’i işlem hacminde deği­şiklik beklemezken, azalış bek­leyenlerin oranı yüzde 6’ya geri­ledi. Ağustosta azalış bekleyen­lerin oranı yüzde 9’du. Tahsilat beklentilerinde de iyileşme gö­rüldü. Gelecek üç ayda tahsilat­ların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseldi. Tahsilatlarda azalış bekleyenlerin oranı ise yüzde 25’ten yüzde 20’ye geriledi.

Katılımcılar takipteki kredilerin artacağını öngördü

Katılımcıların yüzde 70’i gelecek üç ayda takipteki kredi oranının artacağını öngördü. Yüzde 28’i değişim beklemezken, yalnızca yüzde 2’si düşüş bekledi. Ağustos ayında da artış bekleyenlerin oranı yüzde 70 olmuştu. Böylece işlem hacmi ve tahsilat tarafında iyileşme görülmesine karşın takipteki kredi beklentisinde belirgin bir değişiklik yaşanmadı.

Sektör temsilcilerinin gelecek üç aya ilişkin genel görünüm beklentisinde ise iyileşme görüldü. Eylül ayında katılımcıların yüzde 26’sı sektörlerinin genel gidişatının daha iyi olacağını bekledi. Ağustosta bu oran yüzde 17’ydi. Mevcut görünümün korunacağını düşünenlerin oranı yüzde 56 olurken, daha olumsuz bir seyir bekleyenlerin oranı yüzde 18’e geriledi. Ağustosta kötümserlerin oranı yüzde 24 seviyesindeydi.

EBRD’den ekonomide yüzde 3 büyüme beklentisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2027’de yüzde 4 büyüyeceğini öngördü. EBRD, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı.

Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde ortalama ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 ve 2027’de yüzde 4 olacağı tahmin edildi. Söz konusu oranlar, EBRD’nin bölge için ekonomik büyüme tahminini hazirandaki seviyesine göre sırasıyla 0,6 ve 0,4 puan aşağı yönlü revize ettiği anlamına geliyor. Raporda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3 ve 2027’de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü. Bankanın Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü haziranda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

Bankanın raporunda, Türkiye ekonomisinde büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonda yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullar ortamında zayıflayan iç talebin yanı sıra Orta Doğu’daki savaşın devam eden etkisi ve ihracata yönelik maliyet rekabetçiliği baskılarının etkili olduğu bildirildi. Öte yandan raporda, Orta Doğu’da kalıcı barış sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve para politikası disiplininin sürdürülmesinin yatırımları ve daha hızlı büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi. EBRD’nin, büyük kısmı özel sektörde olmak üzere Türkiye’de 25 milyar euronun üzerinde yatırımı bulunuyor.