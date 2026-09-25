Finansal kurumlarda temkinli iyimserlik
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ağustosta 101,24 puana geriledi. Finansal kurumların 2026 büyüme beklentisi yüzde 3,05’e düşerken yılsonu enflasyon tahmini yüzde 30,39 oldu. İşlem hacmi ve tahsilat beklentilerinde iyileşme görüldü. Takipteki kredi oranında artış bekleyenlerin oranı yüzde 70’e çıktı.
Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ve Eylül 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi yayımlandı. Veriler, finansal kurumların ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinde sınırlı gerilemeye karşın, kendi sektörlerinin işlem hacmi ve tahsilat performansına yönelik beklentilerinde iyileşme olduğunu ortaya koydu.
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ağustosta bir önceki aya göre 0,36 puan gerileyerek 101,24 oldu. Endeks buna rağmen 100 referans seviyesinin üzerinde kaldı. Endeks, geçen yılın aynı döneminin 0,91 puan, 2025 yılı ortalamasının 0,50 puan ve Ocak 2026 seviyesinin 0,54 puan üzerinde gerçekleşti. Alt endekslerde ise farklı yönlerde hareket görüldü. Faktoring Sektörü Endeksi 0,4 puan düşüşle 101,66’ya, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 0,7 puan gerilemeyle 104,18’e indi. Finansman Sektörü Endeksi ise 0,22 puan artarak 96,23’e yükseldi.
Büyüme yüzde 3,05’e indi
Eylül ayı beklenti anketinde finansal sektör temsilcilerinin 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,05 oldu. Ağustos ayında yüzde 3,14 olan beklenti 0,09 puan geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,56’dan yüzde 3,53’e çekildi. Böylece 2026 büyüme beklentisi yıl içinde kademeli aşağı yönlü seyrini sürdürdü.
FKB verilerine göre nisan ayında yüzde 3,30 olan 2026 büyüme beklentisi, mayısta yüzde 3,26, haziranda yüzde 3,18, temmuzda yüzde 3,18, ağustosta yüzde 3,14 ve eylülde yüzde 3,05 seviyesinde gerçekleşti. Sektör temsilcilerinin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,11 olurken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,39’a geriledi. Ağustosta beklenti yüzde 30,47 düzeyindeydi. 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 23,38’den yüzde 23,68’e yükseldi. Böylece 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi son aylarda yüzde 30- 31 bandında seyrini korurken, 2027 beklentisinde sınırlı yukarı yönlü hareket görüldü.
Dolar/TL beklentisi 52,17 TL
Finansal kurumların eylül sonu dolar/TL beklentisi 48,78 TL olarak gerçekleşti. 2026 yıl sonu beklentisi ise 52,11 TL’den 52,17 TL’ye yükseldi. 2027 yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 61,21 TL’den 60,57 TL’ye geriledi. FKB verilerine göre bu iki beklenti arasındaki fark, katılımcıların 2027 sonunda TL’de 2026 sonuna göre yaklaşık yüzde 16,1 değer kaybı beklediğine işaret ediyor. Gelecek üç aya ilişkin kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisi 1,32 puan düşerek yüzde 43,94 oldu. Anketin sektörel beklenti bölümünde daha olumlu bir tablo ortaya çıktı.
Katılımcıların yüzde 59’u önümüzdeki üç ayda sektörlerindeki işlem hacminin artmasını bekliyor. Ağustosta bu oran yüzde 57 idi. Katılımcıların yüzde 35’i işlem hacminde değişiklik beklemezken, azalış bekleyenlerin oranı yüzde 6’ya geriledi. Ağustosta azalış bekleyenlerin oranı yüzde 9’du. Tahsilat beklentilerinde de iyileşme görüldü. Gelecek üç ayda tahsilatların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseldi. Tahsilatlarda azalış bekleyenlerin oranı ise yüzde 25’ten yüzde 20’ye geriledi.
Katılımcılar takipteki kredilerin artacağını öngördü
Katılımcıların yüzde 70’i gelecek üç ayda takipteki kredi oranının artacağını öngördü. Yüzde 28’i değişim beklemezken, yalnızca yüzde 2’si düşüş bekledi. Ağustos ayında da artış bekleyenlerin oranı yüzde 70 olmuştu. Böylece işlem hacmi ve tahsilat tarafında iyileşme görülmesine karşın takipteki kredi beklentisinde belirgin bir değişiklik yaşanmadı.
Sektör temsilcilerinin gelecek üç aya ilişkin genel görünüm beklentisinde ise iyileşme görüldü. Eylül ayında katılımcıların yüzde 26’sı sektörlerinin genel gidişatının daha iyi olacağını bekledi. Ağustosta bu oran yüzde 17’ydi. Mevcut görünümün korunacağını düşünenlerin oranı yüzde 56 olurken, daha olumsuz bir seyir bekleyenlerin oranı yüzde 18’e geriledi. Ağustosta kötümserlerin oranı yüzde 24 seviyesindeydi.
EBRD’den ekonomide yüzde 3 büyüme beklentisi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2027’de yüzde 4 büyüyeceğini öngördü. EBRD, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı.
Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde ortalama ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 ve 2027’de yüzde 4 olacağı tahmin edildi. Söz konusu oranlar, EBRD’nin bölge için ekonomik büyüme tahminini hazirandaki seviyesine göre sırasıyla 0,6 ve 0,4 puan aşağı yönlü revize ettiği anlamına geliyor. Raporda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3 ve 2027’de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü. Bankanın Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü haziranda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.
Bankanın raporunda, Türkiye ekonomisinde büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonda yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullar ortamında zayıflayan iç talebin yanı sıra Orta Doğu’daki savaşın devam eden etkisi ve ihracata yönelik maliyet rekabetçiliği baskılarının etkili olduğu bildirildi. Öte yandan raporda, Orta Doğu’da kalıcı barış sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve para politikası disiplininin sürdürülmesinin yatırımları ve daha hızlı büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi. EBRD’nin, büyük kısmı özel sektörde olmak üzere Türkiye’de 25 milyar euronun üzerinde yatırımı bulunuyor.