Finansın İndiana Jones’u uyardı! Bir sonraki bankacılık krizi daha kötü olacak

Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers, belirsizlik ortamına ve bu ortamda yatırımcıların neler yapabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu, küresel bankacılık endişelerine ilişkin ise "durum ciddi" yorumunu yaptı. “Finansın Indiana Jones’u” olarak bilinen Rogers, dünyanın birçok sorunu olduğuna işaret ederek, "Savaş, enflasyon, birçok şey...

Ekonomi ölü, koca bir ölü. Daha fazla enflasyona doğru gidiyoruz. Merkez bankaları bunu durdurmaya çalışıyor ama sonuçlar çok iyi değil. Çünkü piyasalar hâlâ bir yukarı bir aşağı gidiyor” dedi.

TRT Haber’e konuşan Rogers, para politikalarında gelecek dönemde de belirsizliğin süreceği öngörüsünde bulundu: "Merkez bankaları sorunu çözdüğünü sanıyor ama çözmediler. Enflasyon geri gelecek ve daha sonra tekrar faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacaklar.

Doğru zamanda doğru hamlenin yapılması gerekiyor.” Belirsizlik ortamında parasının değerini nasıl koruduğu hakkında da bilgiler veren Rogers, yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu: "Enflasyon olunca fiyatı yükselen şeylere sahip olursanız para kazanırsınız ve kendinizi korursunuz. Enflasyon varken, emtia fiyatları yükselir.

Dolayısıyla emtialar enflasyon geri geldiğinde, kendimi korumak ve para kazanmak için yatırım yaptığım bir yer." Hisse senetleri piyasasında da fırsatların olduğunu söyleyen Rogers, sadece Türkiye'de değil, Çin, Avrupa ve ABD’de birçok hissenin çok ucuzladığına dikkati çekti: “Durum ciddi.

Olacakların başlangıcıdır. Çünkü faiz oranları son derece düşük olduğunda, birçok banka, birçok ülke ve birçok şirket, tüm bu bedava para varken hatalar yaptı. Sorunlar birikiyor ve bir sonraki bankacılık krizi çok daha kötü olacak. Endişelenmelisiniz…"

“Finansın Indiana Jones’u” ilk parasını 5 yaşında kazandı

-Jim Rogers, 1942’de Alabama’da doğdu.

-Para kazanmaya şişe toplayarak ve beyzbol maçlarında yer fıstığı satarak 5 yaşında başladı.

-Dünyanın en iyi üniversitelerinden Yale ve Oxford’dan ekonomi üzerine lisans mezuniyeti bulunuyor.

-Üniversiteden sonra askere gitti, sonra Wall Street’e girdi. George Soros’un sahibi olduğu Arnhold & S. Bliechroder’de araştırma analisti oldu.

-Yıl 1970: Soros, Rogers’a ortaklık teklif etti. İkili, Quantum Fund’ı kurdu.

-Daha genç yaşında Soros’la bağı ve aykırı yatırım stilinden dolayı “Finansın Indiana Jones’u” lakabını aldı.

Emtia tavsiyesi: Gümüş alın!

“Size sadece biraz gümüşe yatırım yaptığımı söyleyebilirim. Biraz altınım var. Düşerse daha fazla emtia satın alacağım."