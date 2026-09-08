Fındıkta fiyat farkı açıldı: Üretici TMO'ya yöneldi

Giresun'da hasadın tamamlanmasının ardından fındığını kurutan üreticiler satış için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yönelmeye başladı.

TMO'nun Giresun kalite fındık için 50 randıman üzerinden belirlediği kilogram başına 255 liralık fiyat, ürünün kalitesine göre yükseliyor. Tirebolu'daki TMO alım merkezine getirilen fındıklarda randıman 52 ile 55 arasında değişirken yüksek kaliteli ürünlerde fiyat kilogram başına 275-280 liraya kadar çıkıyor.

190 lira yerine 275 liradan sattı

Tirebolu'nun Yalç köyünden üretici Hamdi Yalçın'ın fındığı 53,5 randıman geldi. Yalçın, ürününü kilogram başına 275 liranın üzerinde bir fiyatla TMO'ya sattı.

Serbest piyasadaki fiyatın yaklaşık 190 lira olduğunu belirten Yalçın, "Ben fındığımı 275 küsur liradan TMO'ya sattım. Devlet fındık fiyatını 255 lira olarak açıklamıştı ancak fındığına iyi bakarsan randımanı ne kadar yüksek olursa fiyatı da o kadar yüksek oluyor." dedi.

Ürününü tüccara emanete bırakmak yerine iyi kurutup seçtiğini anlatan Yalçın, yüksek randıman sayesinde açıklanan taban fiyatın üzerinde satış yapabildiğini söyledi.

Randıman fiyatı 280 liraya taşıyor

TMO'nun Tirebolu'daki alım merkezini ziyaret eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan da fiyatın fındığın kalitesine göre önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekti. Giresun kalite fındık için 255 liradan başlayan fiyatın 275-280 liraya ulaşabildiğini belirten Alkan, alımlarda genel olarak 275 lira civarında fiyatların oluştuğunu söyledi.

Alkan, üreticilerin gelirini artırabilmesi için hem dönüm başına verimin hem de randımanın yükseltilmesi gerektiğini belirterek dönüm başına 50-55 kiloya kadar düşen verimin 100 kilogramın üzerine, randımanın ise en az 52-53 seviyelerine çıkarılması gerektiğini ifade etti.