Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: Orta Doğu'daki savaş Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

Fitch Ratings, Orta Doğu'daki savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Kuruluş, Türkiye ve Türk bankacılık sektörünün kredi risklerinin kısa süreceli çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gibi olumsuz bir senaryoda bile yönetilebilir seviyede kaldığına dikkat çekti. Türkiye'nin sahip olduğu döviz rezervlerinin ve sıkı para politikasının, jeopolitik gelişmelerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada da önemli bir güvence sağladığını vurguladı.

Ancak Fitch, çatışmanın şiddetlenmesi veya uzaması durumunda dış rezervlerdeki düşüşün kredi notu üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında da bulundu. Değerlendirmede, ekonomi politikalarına yönelik siyasi müdahalenin artmasının da bankalar ve ülke notunu zorladığı belirtildi.

TCMB'nin müdahalelerinin maliyeti 20 milyar doları aştı

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında liradaki değer kaybını dizginlemek ve stabiliteyi sağlamak için yaptığı müdahalelerin 20 milyar doları aştığı tahmin ediyor. Ancak müdahalelere ve jeopolitik şoka rağmen mevduat dolarizasyon oranında henüz belirgin bir değişim gözlenmediği belirtiliyor.

Değerlendirmede 11 Mart itibarıyla swap hariç net döviz rezervleri 57 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakamın 2025 yıl sonu seviyelerinin sadece bir miktar altında kaldığı ifade ediliyor.

Kredi notu için 'rezerv' uyarısı

Uluslararası rezervlerde yaşanabilecek kritik düşüşün, kredi notu üzerinde olumsuz bir derecelendirmeye yol açabileceği uyarısını yapan Fitch Ratings, Türkiye'nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle, yüksek petrol fiyatlarının da enflasyonist baskıyı artıracağını ve cari işlemler açığını genişleteceğini vurguladı.