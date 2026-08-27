FKB’ye bağlı sektörler 2,2 trilyon liraya ulaştı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), finansal kiralama, fak­toring, finansman, varlık yöne­timi ve tasarruf finansman sektörle­rine ilişkin yılın ikinci çeyreğine ait konsolide verileri açıkladı. Buna göre, birlik bünyesindeki sektörlerin top­lam aktif büyüklüğü yıllık bazda yüz­de 68 artışla 2 trilyon 183 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde toplam alacak büyüklüğü yüzde 71 artarak 1 trilyon 582 milyar liraya, özkaynak büyüklü­ğü ise yüzde 76 artışla 449 milyar lira­ya çıktı. Sektörlerin yılın ilk altı ayın­daki toplam işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 62 artarak 2 trilyon 433 milyar lira oldu. FKB'ye bağlı sektörlerin toplam müş­teri sayısı da yüzde 16'ya yakın artışla 7 milyon 329 bine yükseldi. Haziran sonu itibarıyla sektörlerde 23 bin kişi istihdam edilirken toplam şube sayısı 1458 olarak kayıtlara geçti.

Tasarruf finansmanının aktif büyüklüğü 501 milyar liraya çıktı

Tasarruf finansmanı sektörü, yılın ikinci çeyreğinde de büyümesini güç­lü şekilde sürdürdü. Sektörün ilk al­tı aylık işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 832 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklük ise yüzde 188 artışla 501 milyar lira­ya ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü 257 milyar lira, öz kaynak büyüklü­ğü ise 149 milyar lira seviyesinde ger­çekleşti. Tasarruf finansmanı sektö­rünün müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde ar­tarak 1 milyon 549 bine ulaştı.

Sektör­de şube sayısı 891'e, çalışan sayısı 12 bin 801'e yükseldi. Faktoring sektörü de 2026'nın ilk altı ayında büyüme­sini sürdürdü. Sektörün işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 1 trilyon 131 milyar liraya çıktı. Aktif büyüklük yüzde 51 artış­la 596 milyar liraya, alacak büyüklü­ğü ise yaklaşık yüzde 51 artışla 542 milyar liraya ulaştı. Faktoring sektö­rünün müşteri sayısı da yıllık bazda yüzde 17'ye yakın artarak 108 bini aş­tı. Sektör, 49 şirket, 449 şube ve 4 bin 941 çalışanla faaliyetlerini sürdürdü.

Finansal kiralamada işlem hacmi yüzde 78 arttı

Finansal kiralama sektörünün 2026'nın ilk altı ayındaki işlem hac­mi, geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 78 artarak 216 milyar lira­ya yükseldi. Sektörün aktif büyüklü­ğü yüzde 51 artışla 648 milyar liraya, alacak büyüklüğü ise yüzde 56 artış­la 461 milyar liraya ulaştı. Öz kay­nak büyüklüğü yaklaşık 114 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Hazi­ran sonu itibarıyla sektörde 55 bin 571 müşteri ve 1473 çalışan bulunu­yor. Finansman sektörünün ilk altı aydaki işlem hacmi ise yıllık bazda yüzde 33 artarak 254 milyar liraya çıktı.

Sektörün aktif büyüklüğü yüz­de 46 artışla 371 milyar liraya, ala­cak büyüklüğü yüzde 48 artışla 323 milyar liraya ulaştı. Finansman sek­törü, haziran sonu itibarıyla 26 şir­ket ve 1.225 çalışanla yaklaşık 1 mil­yon 287 bin müşteriye hizmet sun­du. Varlık yönetimi sektörünün aktif büyüklüğü de haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüz­de 58 artarak 66 milyar liraya yüksel­di. Sektörün özkaynak büyüklüğü 22 milyar lirayı aşarken müşteri sayısı yüzde 5,5 artışla 4 milyon 329 bine ulaştı. Sektörde 28 şirket ve 2 bin 564 çalışan faaliyet gösterdi.

İşlev olarak da güçlendiler

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, banka dışı finansın gelişimini yalnızca ra­kamsal büyüme üzerinden değerlen­dirmenin eksik kalacağını belirterek, asıl önemli konunun bu büyümenin ekonominin hangi ihtiyaçlarına kar­şılık verdiği olduğunu ifade etti. Bal­lı, “İlk yarı verileri sektörlerimizin yalnızca ölçek olarak değil, işlev ola­rak da güçlendiğini gösteriyor. Banka dışı finansın finansal sistem içindeki payının artmasını, Türkiye ekonomi­sinin finansman kapasitesinin ve da­yanıklılığının artması olarak görüyo­ruz” dedi.