Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğünde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

Hazirandaki düşük seviye de aşıldı

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i, 15 Haziran'da 225 baz puana kadar gerilemiş ve 26 Şubat'tan sonraki en düşük düzeyine inmişti.

Son hareketle birlikte risk primi haziranda görülen seviyenin de altına düştü.

Kredi risk primi ne anlama geliyor?

Finansal piyasaların yakından takip ettiği CDS, bir ülkenin ya da kuruluşun borcunu geri ödeyememe riskine karşı sağlanan korumanın maliyetini gösteriyor. Yatırımcılar bu göstergeyi, borçlunun kredi riskini değerlendirirken önemli ölçütlerden biri olarak kullanıyor.

CDS priminin yükselmesi, borcun geri ödenmesine ilişkin risk algısının arttığına; gerilemesi ise bu riskin azaldığına işaret ediyor. Gösterge, ekonomik istikrarın yanı sıra siyasi gelişmelerden ve küresel piyasalardaki koşullardan da etkileniyor.