BofA'dan faiz tahmini: 100 baz puanlık indirim beklentisi

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BofA'nın ekonomist Hande Küçük imzalı değerlendirmesinde, TCMB'nin İran Savaşı sonrasında oluşan makro-finansal riskler nedeniyle ara verdiği bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının likidite politikasında normalleşmeye işaret ettiği belirtildi.

Bu adımın ardından ortalama fonlama maliyeti ve TLREF oranının yüzde 40 seviyelerinden savaş öncesindeki yüzde 37 civarına gerilediği ifade edildi.

Raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 13 Ağustos'taki Enflasyon Raporu toplantısındaki mesajlarının ardından gelen normalleşmenin zamanlamasına da dikkat çekildi. Rezervlerdeki güçlü toparlanma, carry trade girişlerindeki artış ve iç talepteki yavaşlamanın bu süreci hızlandırdığı değerlendirildi.

"Eylül'de pas, ekimde 100 baz puan indirim"

BofA, efektif faizlerde yaklaşık 300 baz puanlık düşüş yaşanmasına rağmen politika faizinde doğrudan indirime yönelik alanın sınırlı olduğunu belirtti. Yüksek enflasyon beklentileri ve devam eden jeopolitik riskler nedeniyle eylül ayındaki PPK toplantısında faiz değişikliği beklenmediği kaydedildi.

Banka, baz etkisinin desteğiyle eylül ayında enflasyonun yüzde 30-30,5 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyor. BofA'ya göre TCMB, ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 36'ya çekebilir.

BofA, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'te korurken, 2027 sonunda politika faizinin yüzde 32, enflasyonun ise yüzde 26 seviyesinde olmasını bekliyor.