Dev bankadan eylül uyarısı: Borsada dengeler değişebilir

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ABD borsalarında ana endeksler güçlü seyrini sürdürürken JPMorgan, piyasanın iç görünümünde daha ihtiyatlı sinyaller oluşmaya başladığına dikkat çekti. Bankanın teknik stratejisti Jason Hunter, S&P 500 ve ABD piyasasının farklı bölümlerine ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcıların bazı hisse pozisyonlarını azaltmayı gündemine alabileceğini belirtti.

Hunter, büyük endekslerde yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve henüz belirgin bir satış sinyali görülmediğini ifade etti. Buna karşın bazı teknik göstergelerin, yazın son günleri ile sonbaharın başlangıcında piyasanın güç kaybedebileceğine işaret ettiğini aktardı.

Eylül ayı için satış baskısı uyarısı

JPMorgan, ağustos-ekim döneminin geçmiş yıllarda hisse senetleri açısından genellikle zayıf geçtiğini hatırlattı. Bankaya göre mevcut teknik göstergelerin mevsimsel risklerle birleşmesi, eylül ayında satışların hız kazanmasına yol açabilir.

Yatırımcıların bu aşamada sert şekilde risk azaltmasına gerek olmadığını belirten Hunter, uzun pozisyonlarda zarar-kes seviyelerinin kullanılmasını tavsiye etti.

Mevcut piyasa koşullarının devam etmesi durumunda ise eylül ayının ilk günlerine yaklaşılırken uzun pozisyonların azaltılabileceğini kaydetti.

Yapay zeka hisselerindeki ayrışma izleniyor

JPMorgan’ın üzerinde durduğu konular arasında yapay zeka şirketlerinin performansları arasındaki fark da yer aldı.

Bankanın değerlendirmesine göre yapay zeka donanımı üreten şirketler ile bu alana yüksek tutarda yatırım yapan büyük teknoloji kuruluşları arasındaki ayrışmanın yakından takip edilmesi gerekiyor. Mevcut tablo, 2000’deki teknoloji balonunun zirvesinden önce yaşanan bazı piyasa hareketleriyle benzerlik gösteriyor.

Çip üreticileri ve büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının önemli teknik dirençleri aşmakta zorlanması da bankanın risk başlıkları arasında bulunuyor. JPMorgan, söz konusu seviyelerin altında kalınmasının sonbaharda yeni bir satış dalgası ihtimalini güçlendirebileceğini düşünüyor.

S&P 500’de kritik seviyeler

Hunter’ın analizinde S&P 500 için 7.909-7.935 puan aralığı önemli direnç bölgesi olarak gösterildi. Endekste 7.521-7.620 puan aralığı ise destek bölgesi olarak öne çıktı.

JPMorgan, kısa vadeli risklere rağmen orta vadeli görünüm konusunda tamamen olumsuz bir yaklaşım sergilemiyor. Banka, S&P 500’e ilişkin yıl sonu hedefini 8.000 puana çıkarmış durumda.

Değer ve teknoloji hisselerinde direnç baskısı

Bankanın teknik değerlendirmesinde değer ve finans hisselerindeki hareketler de ele alındı. Bu hisselerin son dönemde güçlü bir performans göstermesine rağmen uzun vadeli trend ve Fibonacci dirençlerine yaklaştığı kaydedildi.

Yazılım hisseleri kritik direnç bölgelerini test ederken çip üreticileri ile büyük ölçekli teknoloji şirketlerinde de benzer bir teknik sıkışma yaşandığı belirtildi.

JPMorgan’ın verdiği mesaj “borsadan tamamen çıkın” şeklinde değil. Banka, yükseliş eğilimi devam ederken eylül ayına doğru artabilecek dalgalanmalara karşı pozisyonların daha kontrollü yönetilmesini öneriyor.