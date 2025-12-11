Fon yatırımında bu yıl gençler riski daha çok sevdi

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de yatırımcıların toplam fon büyüklüğü 7 trilyon 440 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde, Türkiye'de fon sahibi kişi sayısı 5 milyon 670 bin, kişi başına düşen toplam fon büyüklüğünün ise 1 milyon 312 bin 169 lira olduğu görüldü.

0-39 yaş grubundaki yatırımcı daha çok risk aldı

Türkiye'de fonlara yatırım yapan bireysel yatırımcıların tercihlerine bakıldığında, eylül ayı itibarıyla 0-39 yaş grubunun risk bakımından daha yüksek olan fonları tercih ettiği görüldü.

Aynı dönemde 39-69 arası yaş grubu ise genellikle risk bakımından daha düşük olan fonlara yatırım yaptı.

Katılım Şemsiye Fonlarının büyüklüğü 266 milyar lirayı aştı

Pusula Portföy Yönetimi Genel Müdürü Ayşe Seher Aydın, en yüksek ortalama portföy büyüklüğünün 2 milyon 148 bin 546 lirayla İstanbul'da, tüzel ve gerçek kişiler dahil olmak üzere en çok yatırımcının da yine 1 milyon 962 bin 334'le İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

Aydın, bu şehri 731 bin 419 ile Ankara, 640 bin 200 yatırımcı sayısıyla İzmir'in takip ettiğini söyledi.

Para Piyasası Fonları hariç tutulduğunda İstanbul'da Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının tercih edildiğini belirten Aydın, Ankara ve İzmir'deki yatırımcıların tercihinin de borçlanma araçları fonlarından yana olduğunu ifade etti.

Kadınlar en çok Şemsiye Fonlarına yatırım yaptı

Aydın, "Para Piyasası Fonları" hariç tutulduğunda kadınların en çok Para Piyasası Şemsiye Fonlarına, ikinci olarak Borçlanma Araçları Şemsiye Fonlarına ve üçüncü olarak ise Hisse Senedi Şemsiye Fonlarına yatırım yaptığının bilgisini verdi.

Eylül itibarıyla erkeklerin de en çok Para Piyasası Şemsiye Fonlarına yatırım yaptığını bildiren Aydın, bunları Borçlanma Araçları Şemsiye Fonları ve Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının izlediğini bildirdi.

Aydın, Kıymetli Madenler Fonlarına yatırım yapanların yaklaşık yüzde 61'inin erkek, yüzde 39'unun ise kadın yatırımcı olduğunu söyledi.

En çok yatırımcıya 3 milyon 219 bin 789'la Para Piyasası Fonlarının sahip olduğunu belirten Aydın, Borçlanma Araçları Fonlarının 1 milyon 106 bin 386, Katılım Şemsiye Fonlarının 673 bin 995, Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının 628 bin 878 Serbest Şemsiye Fonlarının 549 bin 924 yatırımcısı olduğunu vurguladı.

Aydın, Serbest Şemsiye Fonlarının 4 trilyon liranın üzerinde, Para Piyasası Fonlarının 1 trilyon liranın üzerinde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının 317 milyar liranın üzerinde, Katılım Şemsiye Fonlarının 266 milyar liranın üzerinde, Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının 160 milyar liranın üzerinde büyüklüğe sahip olduğunu bildirdi.