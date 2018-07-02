Fortune 500 listesinin lideri TÜPRAŞ
Fortune 500 listesine göre listenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.
Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye araştırmasında TÜPRAŞ 53,9 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41,1 milyar lira net satışla ikinci, Petrol Ofisi ise 40,8 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı.
Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 11’incisi FORTUNE TÜRKİYE dergisinin temmuz sayısında yer alıyor. Listenin ilk sırasında 53,9 milyar lira net satış geliriyle Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) bulunuyor. TÜPRAŞ, listeyi hazırladığımız 11 yılın 10’unda listenin lideri oldu.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41,1 milyar lira net satış geliriyle listede ikinci sıradaki, Petrol Ofisi 40,8 milyar lira net satış geliriyle üçüncü sıradaki yerlerini korudu.
Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 29,42’lik artışla 1.204 milyar liraya yükseldi. 328,1 milyar lira satış gelirine sahip olan Fortune 500’ün ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı petrol ve enerji sektörü olarak devam ediyor.
Listenin 500’üncü sırasında bulunan şirketin net satışı ise 421 milyon lira seviyesini aştı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 52,28 oranında artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 34,07’lik artışla 95 milyar 513 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 22,53 oranında artışla 61 milyar 656 milyon lira oldu.
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı da yüzde 29,80 oranında artarak 286 milyar 543 milyon lira oldu. İhracat dolar bazında da yüzde 7,72 oranında arttı. Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, 124 şirketin satışlarının tamamını yurtiçinden elde ettiğini görüyoruz. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete baktığımızda ise Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada. THY 2017 yılında 34 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 17,8 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada, Arçelik 15,4 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Tofaş 11,8 milyar liralık, TÜPRAŞ ise 10,2 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.
ABD listesine ikinci sıradan girer
Merkez Bankası 2017 yılı ortalama dolar kurunu 3,64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330,3 milyar doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500,3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı yapıyor.
93 yeni şirket geldi
* 500 şirketin aktifleri yüzde 16,4’lük artışla 1.221 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 7,5 oranında yükselerek 435,3 milyar liraya çıktı.
* Listede bulunan 225 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yıl bu rakam 183 seviyesindeydi.
* Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 20 iken, bu yıl 23 oldu.
* Listeye bu yıl 93 yeni şirket geldi.
* Listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.
* Geçen yıla göre zarar açıklayan şirketlerin sayısı 120’den 78’e düştü.
* Fortune 500 şirketlerinin toplam çalışan sayısı yüzde 2,5 artışla 1 milyon 144 bin 945’e çıktı. Sektörel bazda bakıldığında, üretim ve inşaat sektörlerinde istihdam düşüşü sırasıyla yüzde 6,01 ve yüzde 29,74 oldu. Hizmet sektöründe yüzde 21,28, ticaret sektöründe ise yüzde 15,53’lük istihdam artışı yaşandı.
* Borsada işlem gören şirket sayısı ise 101’den 97’ye düştü.
Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son 10 yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı. Bugün, Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.
|
NET SATIŞLAR
|
SIRA
|
|
|
|
2017
|
2016
|
Şirket İsmi
|
TL
|
Değişim
|
1
|
1
|
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
53.948.110.000
|
54,8
|
2
|
2
|
ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş.
|
41.168.719.116
|
24,8
|
3
|
3
|
PETROL OFİSİ A.Ş.
|
40.847.704.263
|
26,4
|
4
|
5
|
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
|
39.779.000.000
|
35,0
|
5
|
4
|
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
|
33.470.283.174
|
12,8
|
6
|
6
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
28.391.084.000
|
38,3
|
7
|
8
|
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
|
25.341.290.000
|
38,6
|
8
|
7
|
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
|
24.779.408.000
|
23,5
|
9
|
12
|
ARÇELİK A.Ş.
|
20.840.613.000
|
29,5
|
10
|
10
|
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.
|
19.567.578.000
|
18,2
|
11
|
9
|
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
|
19.172.925.376
|
13,5
|
12
|
16
|
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
|
18.643.914.000
|
60,2
|
13
|
11
|
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
|
18.139.554.000
|
12,6
|
14
|
13
|
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
|
17.467.806.000
|
22,7
|
15
|
14
|
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
|
17.026.401.000
|
20,7
|
16
|
17
|
MİGROS TİC. A.Ş.
|
15.344.047.000
|
38,7
|
17
|
15
|
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.
|
13.220.361.000
|
10,9
|
18
|
19
|
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
|
12.946.918.000
|
24,2
|
19
|
-
|
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
|
12.344.818.000
|
35,6
|
20
|
22
|
VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|
12.100.938.000
|
26,8
|
21
|
21
|
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
|
11.020.089.160
|
15,1
|
22
|
24
|
SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş.
|
10.686.329.979
|
23,6
|
23
|
18
|
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
|
10.567.421.000
|
-0,1
|
24
|
-
|
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
|
9.512.254.042
|
41,4
|
25
|
28
|
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş.
|
9.307.530.882
|
42,2
|
26
|
29
|
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
|
9.192.776.077
|
40,5
|
27
|
26
|
AYGAZ A.Ş.
|
8.469.276.000
|
25,5
|
28
|
20
|
IC İÇTAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.
|
8.346.137.000
|
-17,5
|
29
|
27
|
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
|
7.827.178.255
|
19,2
|
30
|
32
|
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
|
7.363.824.480
|
62,5
|
31
|
31
|
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
|
6.346.364.000
|
34,2
|
32
|
35
|
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
|
6.142.581.488
|
44,7
|
33
|
30
|
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
|
6.082.826.772
|
7,9
|
34
|
55
|
LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
5.794.314.457
|
-
|
35
|
43
|
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
|
5.659.051.660
|
58,7
|
36
|
92
|
LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL HİZ.VE İNŞ. A.Ş.
|
5.629.795.515
|
184,5
|
37
|
36
|
MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
|
5.594.441.407
|
36,2
|
38
|
41
|
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|
5.360.279.000
|
42,3
|
39
|
42
|
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
|
5.348.573.409
|
44,3
|
40
|
25
|
EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
5.202.939.441
|
-29,2
|
41
|
38
|
TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş.
|
5.181.283.374
|
36,2
|
42
|
63
|
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|
5.121.187.000
|
100,3
|
43
|
40
|
TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|
5.089.761.269
|
35,1
|
44
|
34
|
UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.
|
4.873.767.586
|
10,5
|
45
|
57
|
TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş.
|
4.851.460.000
|
71,9
|
46
|
37
|
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ TİC. A.Ş.
|
4.811.032.525
|
14,7
|
47
|
44
|
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
4.806.941.000
|
35,3
|
48
|
39
|
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜH. SAN. A.Ş.
|
4.719.624.736
|
24,4
|
49
|
47
|
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.
|
4.696.359.596
|
43,1
|
50
|
33
|
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC. MER. A.Ş.
|
4.553.988.754
|
1,3
|
51
|
60
|
BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
|
4.461.494.218
|
67,3
|
52
|
68
|
ET VE SÜT KURUMU
|
4.372.714.483
|
75,5
|
53
|
54
|
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.
|
4.349.760.480
|
50,0
|
54
|
52
|
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
|
4.331.162.000
|
43,6
|
55
|
45
|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜD.
|
4.266.791.779
|
23,9
|
56
|
46
|
TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
|
4.215.056.106
|
22,4
|
57
|
75
|
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|
3.972.625.977
|
70,0
|
58
|
-
|
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
|
3.875.739.957
|
6,6
|
59
|
157
|
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
3.871.190.000
|
216,4
|
60
|
49
|
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
|
3.599.311.868
|
13,2
|
61
|
73
|
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.
|
3.532.368.165
|
47,5
|
62
|
56
|
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
|
3.487.261.450
|
23,0
|
63
|
50
|
GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
|
3.426.186.768
|
11,2
|
64
|
83
|
ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş.
|
3.408.608.036
|
56,9
|
65
|
51
|
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
|
3.397.855.000
|
10,5
|
66
|
-
|
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.
|
3.380.981.244
|
21,7
|
67
|
48
|
TİRYAKİ AGRO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
3.264.181.883
|
0,3
|
68
|
82
|
BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.
|
3.178.451.902
|
44,5
|
69
|
70
|
ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
|
3.171.994.867
|
28,1
|
70
|
81
|
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
3.171.487.805
|
43,8
|
71
|
59
|
ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
3.169.705.374
|
14,8
|
72
|
78
|
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
|
2.977.313.462
|
34,7
|
73
|
86
|
ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
|
2.951.801.967
|
39,6
|
74
|
72
|
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.
|
2.909.453.743
|
21,0
|
75
|
58
|
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
|
2.896.367.998
|
3,7
|
76
|
62
|
AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
|
2.890.332.151
|
12,0
|
77
|
53
|
BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş.
|
2.879.382.000
|
-4,2
|
78
|
93
|
BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
|
2.841.607.138
|
44,5
|
79
|
79
|
ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
|
2.816.145.100
|
25,2
|
80
|
76
|
İPRAGAZ A.Ş.
|
2.813.687.826
|
21,5
|
81
|
65
|
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.
|
2.774.285.498
|
10,2
|
82
|
96
|
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.
|
2.767.384.000
|
41,6
|
83
|
102
|
ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
|
2.735.541.300
|
43,8
|
84
|
88
|
NADİR METAL RAFİNERİ VE SAN. TİC. A.Ş.
|
2.700.213.263
|
32,8
|
85
|
67
|
MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş.
|
2.700.110.185
|
8,3
|
86
|
71
|
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
|
2.678.587.922
|
11,3
|
87
|
85
|
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
|
2.658.058.251
|
23,4
|
88
|
87
|
DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş.
|
2.648.823.879
|
30,3
|
89
|
239
|
GAMA ENERJİ A.Ş.
|
2.632.848.193
|
263,9
|
90
|
94
|
AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
|
2.591.153.695
|
32,0
|
91
|
84
|
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
|
2.576.076.000
|
19,3
|
92
|
61
|
BRIGHTSTAR TELEKOMUNİKASYON VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.
|
2.572.901.220
|
-1,0
|
93
|
121
|
MMK METALURJİ SAN.TİC. VE LİMAN İŞLET. A.Ş.
|
2.534.318.339
|
59,6
|
94
|
97
|
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
|
2.531.085.865
|
30,8
|
95
|
66
|
GEN-PA TELEKOMUNİKASYON VE İLET. HİZ. SAN.TİC A.Ş.
|
2.490.062.097
|
-0,8
|
96
|
98
|
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
|
2.485.165.623
|
30,2
|
97
|
101
|
EKOL LOJİSTİK A.Ş.
|
2.465.900.679
|
31,1
|
98
|
91
|
SODA SANAYİİ A.Ş.
|
2.451.292.000
|
18,6
|
99
|
106
|
SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM SAN. A.Ş.
|
2.441.790.716
|
33,2
|
100
|
115
|
KORTEKS MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
|
2.436.406.000
|
45,9