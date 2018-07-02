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Fortune 500 listesinin lideri TÜPRAŞ

Fortune 500 listesine göre listenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

Fortune 500 listesinin lideri TÜPRAŞ
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Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye araştırmasında TÜPRAŞ 53,9 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41,1 milyar lira net satışla ikinci, Petrol Ofisi ise 40,8 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 11’incisi FORTUNE TÜRKİYE dergisinin temmuz sayısında yer alıyor. Listenin ilk sırasında 53,9 milyar lira net satış geliriyle Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) bulunuyor. TÜPRAŞ, listeyi hazırladığımız 11 yılın 10’unda listenin lideri oldu.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41,1 milyar lira net satış geliriyle listede ikinci sıradaki, Petrol Ofisi 40,8 milyar lira net satış geliriyle üçüncü sıradaki yerlerini korudu.

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 29,42’lik artışla 1.204 milyar liraya yükseldi. 328,1 milyar lira satış gelirine sahip olan Fortune 500’ün ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı petrol ve enerji sektörü olarak devam ediyor.

Listenin 500’üncü sırasında bulunan şirketin net satışı ise 421 milyon lira seviyesini aştı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 52,28 oranında artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 34,07’lik artışla 95 milyar 513 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 22,53 oranında artışla 61 milyar 656 milyon lira oldu.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı da yüzde 29,80 oranında artarak 286 milyar 543 milyon lira oldu. İhracat dolar bazında da yüzde 7,72 oranında arttı. Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, 124 şirketin satışlarının tamamını yurtiçinden elde ettiğini görüyoruz. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete baktığımızda ise Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada. THY 2017 yılında 34 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 17,8 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada, Arçelik 15,4 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Tofaş 11,8 milyar liralık, TÜPRAŞ ise 10,2 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.

ABD listesine ikinci sıradan girer

Merkez Bankası 2017 yılı ortalama dolar kurunu 3,64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330,3 milyar doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500,3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı yapıyor.

93 yeni şirket geldi

* 500 şirketin aktifleri yüzde 16,4’lük artışla 1.221 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 7,5 oranında yükselerek 435,3 milyar liraya çıktı.

* Listede bulunan 225 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yıl bu rakam 183 seviyesindeydi.

* Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 20 iken, bu yıl 23 oldu.

* Listeye bu yıl 93 yeni şirket geldi.

* Listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.

* Geçen yıla göre zarar açıklayan şirketlerin sayısı 120’den 78’e düştü.

* Fortune 500 şirketlerinin toplam çalışan sayısı yüzde 2,5 artışla 1 milyon 144 bin 945’e çıktı. Sektörel bazda bakıldığında, üretim ve inşaat sektörlerinde istihdam düşüşü sırasıyla yüzde 6,01 ve yüzde 29,74 oldu. Hizmet sektöründe yüzde 21,28, ticaret sektöründe ise yüzde 15,53’lük istihdam artışı yaşandı.

* Borsada işlem gören şirket sayısı ise 101’den 97’ye düştü.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son 10 yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı. Bugün, Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.

NET SATIŞLAR

SIRA

 

 

 

2017

2016

Şirket İsmi

TL

Değişim
(%)

1

1

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

53.948.110.000

54,8

2

2

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş.

41.168.719.116

24,8

3

3

PETROL OFİSİ A.Ş.

40.847.704.263

26,4

4

5

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

39.779.000.000

35,0

5

4

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

33.470.283.174

12,8

6

6

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

28.391.084.000

38,3

7

8

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

25.341.290.000

38,6

8

7

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

24.779.408.000

23,5

9

12

ARÇELİK A.Ş.

20.840.613.000

29,5

10

10

SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.

19.567.578.000

18,2

11

9

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

19.172.925.376

13,5

12

16

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

18.643.914.000

60,2

13

11

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

18.139.554.000

12,6

14

13

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

17.467.806.000

22,7

15

14

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

17.026.401.000

20,7

16

17

MİGROS TİC. A.Ş.

15.344.047.000

38,7

17

15

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.

13.220.361.000

10,9

18

19

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

12.946.918.000

24,2

19

-

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

12.344.818.000

35,6

20

22

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

12.100.938.000

26,8

21

21

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

11.020.089.160

15,1

22

24

SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş.

10.686.329.979

23,6

23

18

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

10.567.421.000

-0,1

24

-

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

9.512.254.042

41,4

25

28

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş.

9.307.530.882

42,2

26

29

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.

9.192.776.077

40,5

27

26

AYGAZ A.Ş.

8.469.276.000

25,5

28

20

IC İÇTAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.

8.346.137.000

-17,5

29

27

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

7.827.178.255

19,2

30

32

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

7.363.824.480

62,5

31

31

OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

6.346.364.000

34,2

32

35

THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.

6.142.581.488

44,7

33

30

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

6.082.826.772

7,9

34

55

LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5.794.314.457

-

35

43

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.

5.659.051.660

58,7

36

92

LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL HİZ.VE İNŞ. A.Ş.

5.629.795.515

184,5

37

36

MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

5.594.441.407

36,2

38

41

ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

5.360.279.000

42,3

39

42

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

5.348.573.409

44,3

40

25

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

5.202.939.441

-29,2

41

38

TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş.

5.181.283.374

36,2

42

63

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

5.121.187.000

100,3

43

40

TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş.

5.089.761.269

35,1

44

34

UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.

4.873.767.586

10,5

45

57

TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş.

4.851.460.000

71,9

46

37

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ TİC. A.Ş.

4.811.032.525

14,7

47

44

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4.806.941.000

35,3

48

39

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜH. SAN. A.Ş.

4.719.624.736

24,4

49

47

GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

4.696.359.596

43,1

50

33

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC. MER. A.Ş.

4.553.988.754

1,3

51

60

BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

4.461.494.218

67,3

52

68

ET VE SÜT KURUMU

4.372.714.483

75,5

53

54

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.

4.349.760.480

50,0

54

52

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

4.331.162.000

43,6

55

45

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜD.

4.266.791.779

23,9

56

46

TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

4.215.056.106

22,4

57

75

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

3.972.625.977

70,0

58

-

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

3.875.739.957

6,6

59

157

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

3.871.190.000

216,4

60

49

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

3.599.311.868

13,2

61

73

TP PETROL DAĞITIM A.Ş.

3.532.368.165

47,5

62

56

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

3.487.261.450

23,0

63

50

GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

3.426.186.768

11,2

64

83

ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş.

3.408.608.036

56,9

65

51

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

3.397.855.000

10,5

66

-

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

3.380.981.244

21,7

67

48

TİRYAKİ AGRO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

3.264.181.883

0,3

68

82

BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.

3.178.451.902

44,5

69

70

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.

3.171.994.867

28,1

70

81

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.171.487.805

43,8

71

59

ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

3.169.705.374

14,8

72

78

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

2.977.313.462

34,7

73

86

ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

2.951.801.967

39,6

74

72

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.

2.909.453.743

21,0

75

58

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

2.896.367.998

3,7

76

62

AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

2.890.332.151

12,0

77

53

BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş.

2.879.382.000

-4,2

78

93

BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

2.841.607.138

44,5

79

79

ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

2.816.145.100

25,2

80

76

İPRAGAZ A.Ş.

2.813.687.826

21,5

81

65

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.

2.774.285.498

10,2

82

96

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.

2.767.384.000

41,6

83

102

ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

2.735.541.300

43,8

84

88

NADİR METAL RAFİNERİ VE SAN. TİC. A.Ş.

2.700.213.263

32,8

85

67

MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş.

2.700.110.185

8,3

86

71

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

2.678.587.922

11,3

87

85

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

2.658.058.251

23,4

88

87

DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş.

2.648.823.879

30,3

89

239

GAMA ENERJİ A.Ş.

2.632.848.193

263,9

90

94

AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

2.591.153.695

32,0

91

84

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

2.576.076.000

19,3

92

61

BRIGHTSTAR TELEKOMUNİKASYON VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.

2.572.901.220

-1,0

93

121

MMK METALURJİ SAN.TİC. VE LİMAN İŞLET. A.Ş.

2.534.318.339

59,6

94

97

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.

2.531.085.865

30,8

95

66

GEN-PA TELEKOMUNİKASYON VE İLET. HİZ. SAN.TİC A.Ş.

2.490.062.097

-0,8

96

98

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

2.485.165.623

30,2

97

101

EKOL LOJİSTİK A.Ş.

2.465.900.679

31,1

98

91

SODA SANAYİİ A.Ş.

2.451.292.000

18,6

99

106

SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM SAN. A.Ş.

2.441.790.716

33,2

100

115

KORTEKS MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.

2.436.406.000

45,9
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