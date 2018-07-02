Fortune 500 listesinin lideri TÜPRAŞ

02 Temmuz 2018

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye araştırmasında TÜPRAŞ 53,9 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41,1 milyar lira net satışla ikinci, Petrol Ofisi ise 40,8 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 11’incisi FORTUNE TÜRKİYE dergisinin temmuz sayısında yer alıyor. Listenin ilk sırasında 53,9 milyar lira net satış geliriyle Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) bulunuyor. TÜPRAŞ, listeyi hazırladığımız 11 yılın 10’unda listenin lideri oldu.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41,1 milyar lira net satış geliriyle listede ikinci sıradaki, Petrol Ofisi 40,8 milyar lira net satış geliriyle üçüncü sıradaki yerlerini korudu.

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 29,42’lik artışla 1.204 milyar liraya yükseldi. 328,1 milyar lira satış gelirine sahip olan Fortune 500’ün ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı petrol ve enerji sektörü olarak devam ediyor.

Listenin 500’üncü sırasında bulunan şirketin net satışı ise 421 milyon lira seviyesini aştı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 52,28 oranında artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 34,07’lik artışla 95 milyar 513 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 22,53 oranında artışla 61 milyar 656 milyon lira oldu.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı da yüzde 29,80 oranında artarak 286 milyar 543 milyon lira oldu. İhracat dolar bazında da yüzde 7,72 oranında arttı. Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, 124 şirketin satışlarının tamamını yurtiçinden elde ettiğini görüyoruz. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete baktığımızda ise Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada. THY 2017 yılında 34 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 17,8 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada, Arçelik 15,4 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Tofaş 11,8 milyar liralık, TÜPRAŞ ise 10,2 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.

ABD listesine ikinci sıradan girer

Merkez Bankası 2017 yılı ortalama dolar kurunu 3,64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330,3 milyar doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500,3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı yapıyor.

93 yeni şirket geldi

* 500 şirketin aktifleri yüzde 16,4’lük artışla 1.221 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 7,5 oranında yükselerek 435,3 milyar liraya çıktı.

* Listede bulunan 225 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yıl bu rakam 183 seviyesindeydi.

* Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 20 iken, bu yıl 23 oldu.

* Listeye bu yıl 93 yeni şirket geldi.

* Listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.

* Geçen yıla göre zarar açıklayan şirketlerin sayısı 120’den 78’e düştü.

* Fortune 500 şirketlerinin toplam çalışan sayısı yüzde 2,5 artışla 1 milyon 144 bin 945’e çıktı. Sektörel bazda bakıldığında, üretim ve inşaat sektörlerinde istihdam düşüşü sırasıyla yüzde 6,01 ve yüzde 29,74 oldu. Hizmet sektöründe yüzde 21,28, ticaret sektöründe ise yüzde 15,53’lük istihdam artışı yaşandı.

* Borsada işlem gören şirket sayısı ise 101’den 97’ye düştü.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son 10 yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı. Bugün, Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.