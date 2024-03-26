Fransız bankadan iki büyük LNG projesini finanse etmeme kararı

Credit Agricole yaptığı açıklamada, yeni fosil yakıt gelişmelerinden kaçınma taahhüdünü öne sürerek iki büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesine finansman sağlamayacağını açıkladı.

Fransız banka, Exxon Mobil ve Eni'nin Mozambik'teki Rovuma projesini ve TotalEnergies, Santos ve Exxon Mobil tarafından desteklenen Papua Yeni Gine LNG projesini finanse etmeyeceğini söyledi.

Credit Agricole, Papua LNG ve Rovuma LNG projelerinin asıl mali danışmanıydı.

Exxon Mobil ve TotalEnergies yorum taleplerine yanıt vermezken, Credit Agricole'un kararının projelerin geliştirme çizelgelerini etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belli değildi.

Reclaim Finance'den Lucie Pinson, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Projeyi finanse etmeme kararı, projeye ve TotalEnergies'e ciddi bir darbedir" ifadelerini kullandı.