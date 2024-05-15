Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rezervlerimiz bugün 127 milyar dolar seviyesine yükseldi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Kuruluşundan bugüne kadar TOBB çatısı altında ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

*Türk ekonomisinin nabzının attığı TOBB genel kurullarına iştirak etmeye her zaman özen gösterdim. Sizin katkılarının bizim nazarımızda her zaman önemli bir yeri oldu. Engelleri sırt sırta vererek birlikte aştık. Zor zamanlarımızda yanımızda durdunuz. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın kapasiteleri ciddi şekilde arttı. Biz de bu süreçte size daima destek olduk. Geçen sene milletimizin 60 yıldır içinde ukde olarak kalan Türkiye’nin Otomobili Togg’u birlikte hayata geçirdik.

*Ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Elektrikli araç piyasası son dönemde büyük bir ivme kazandı. Bu defa treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız Togg’la elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik.

*Daha emekleme safhasından itibaren projenin kolunu bacağını kırmak için çok uğraştılar. Bugün milli savaş uçağımız Kaan ile ilgili neler söyleniyorsa Türkiye’yi ekonomide bir üst lige taşıyacak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa elektrikli araç süreçlerinde de gördük. Ancak biz bunlara kulak asmadık. Elektrikli araç sektöründe yerimizi çok önceden aldık.

*Ekonomik programımızın neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladık.

*2024 yılında hedefimiz 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelirini yakalamaktır.

*Nitelikli istihdamı artırmaya yönelik politikalara ağırlık vereceğiz.

*İlk üç aylık rakamlara baktığımızda 2024 yılı turizm hedefiyle uyumlu gittiğini gösteriyor.

*Ekonomimiz istihdam oluşturmaya devam ediyor.

*İşgücü piyasamızda ortaya çıkan arz-talep dengesizliğini mutlaka gidereceğiz.

*Nitelikli istihdamı artırmaya yönelik politikalara ağırlık vereceğiz.

*Ülkemizin risk primi giderek düşüyor.

*Rezervlerimiz bugün 127 milyar dolar seviyesine yükseldi.

*Kamuda tasarrufları artırıyoruz, bütçedeki yatırım ödeneklerini öncelikli alanlara yönlendiriyoruz, yapısal reformları hızlandırıyoruz.

*Tedbirler bütün kamuyu kapsıyor.

*Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe, cari açıktaki iyileşme de hız kazanacak

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