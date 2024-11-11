FTX, Binance ve CZ'ye 1,8 milyar dolarlık 'dolandırıcılık' davası açtı

Kripto para dünyasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. İflas eden FTX, rakibi Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) 1,8 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Dava, Binance’in 2021’de FTX’teki hisselerini yaklaşık 1,76 milyar dolar değerindeki kripto token’larla geri satmasına odaklanıyor.

FTX'in iflas yönetimi, söz konusu anlaşmanın gerçekleşmemesi gerektiğini, şirketin aslında iflas durumunda olduğu gerekçesiyle bu token'ların geri alınmasını talep ediyor. Davada, Binance ve bazı yöneticilerin FTX’ten yasa dışı şekilde kripto para transferi aldığı iddia ediliyor.

Davanın ardından Binance, iddiaları reddederek kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını ifade etti. Changpeng Zhao ise henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

FTX’in çöküşü, kripto para piyasasında büyük kayıplara neden olmuş, kripto varlıklarının değerlerinde düşüşlere yol açmıştı. 2022'de iflas eden FTX, toparlanma sürecinde borçlarını ödeyebilmek için Binance ve Zhao gibi taraflara karşı yeni hamleler yapmaya devam ediyor.